Kos Adası açıklarında karaya oturan Türk teknesine yardım edilemiyor

Io Chokona / Atina, 27 Aralık, () - Kos Adası’nın açıklarında karaya oturan Türk teknesine, kötü hava şartları nedeniyle halen yardım edilemedi.

Tuzla’dan hareket edip Antalya’ya gitmek üzere olan “Alcatras” isimli Türk teknesi, dün akşam dümenindeki bir arıza yüzünden sürüklenerek Kos Adası’nın Lambis sahilinden 100 metre açıkta karaya oturdu.

Olay yerine giden Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri şiddetli esen rüzgâr yüzünden şimdiye kadar kurtarma çalışmalarına başlayamadı. Sahil Güvenlik tarafından, teknede dikkatli bir araştırma yapıldığı ve şüphe uyandıracak hiçbir şeyin bulunmadığı, aynı zamanda tekne ve mürettebatın belgelerinin tam olduğu açıklandı. Çarpmanın ardından pupa kısmına su sızan teknenin çevre kirliliği yaratmadığı, içinde bulunan mürettebatın da sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.