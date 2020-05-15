Koronaya karşı endişe veren uyarı: En karanlık kışı yaşayacağız
ABD Başkanı Donald Trump'ı corona virüsüne karşı uyardığı için görevden alındığını iddia eden eski Sağlık Bakanlığı yetkilisi Dr. Rick Bright, ülkenin en karanlık kışı yaşayacağını öne sürdü. Bright, "ABD'nin henüz aşı planı yok" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump'ı corona virüsüne karşı uyardığı için görevden alındığını iddia eden eski Sağlık Bakanlığı yetkilisi Dr. Rick Bright, ülkenin en karanlık kışı yaşayacağını öne sürdü. Bright, "ABD'nin henüz aşı planı yok" dedi.
Corona virüsünün en çok can kaybına yol açtığı ülke olan ABD’de sular durulmuyor. Başkan Donald Trump’ı salgın öncesinde uyardığını öne sürerek gündeme gelen eski Sağlık Bakanlığı yetkilisi Dr. Rick Bright, Temsilciler Meclisi’nde ifade verdi.
ABD’nin tarihinin en karanlık kışını yaşayacağını söyleyen Bright, “Sonbahar aylarında salgın mevsimsel griple birleşip sağlık sistemimiz üzerinde benzeri görülmemiş bir baskıya yol açacak. Ulusal düzeyde bir mücadele planı ortaya koyamazsak, salgının daha da kötüleşerek can kaybının katlanacağından endişeliyim” dedi.
AŞI PLANI YOK
ABD’nin pek çok ülkeyle ortak girişimleri olmasına rağmen bunu inandırıcı bulmadığını ifade eden Dr. Bright, ülkenin etkin bir aşı planı olmadığını ve bunun büyük bir sorun teşkil ettiğini vurguladı.
Bright (solda), ifade vermek için geldiği salona maskesiyle birlikte böyle girdi.
Bright, ülkede ekonomiyi canlandırmak için önlemlerin erken kaldırılmasına da karşı olduğunu belirterek, bunun daha büyük felaketlere zemin hazırlayacağını savundu.
24 SAATTE 27 BİN VAKA
Öte yandan Johns Hopkins Üniversitesi, ülkedeki son verileri açıkladı. Son 24 saatte 27 bin 367 yeni vaka ve 1779 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Böylelikle toplam ölü sayısı 85 bin 898’e, toplam vaka sayısı ise 1 milyon 417 bin 774’e yükseldi.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016