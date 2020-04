Koronavirüsü ABD’de son 24 saatte 1878 can aldı

Koronavirüs tüm dünyada etkisini gösteriyor. Koranavirüs ABD’de son 24 saatte 1878 can aldı. İtalya, İspanya Fransa gibi Avurpa Ülkelerinde yaygın birşekilde çok sayıda can alan viris ABD'de hızla yayılıyor.

ABD'de Covid-19 nedeniyle son 24 saatte ölenlerin sayısı 1878'e yükseldi. Virüsten dolayı ülkedeki can kaybı 16 bin 686'ya ulaştı.