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Koronavirüsü ABD’de son 24 saatte 1878 can aldı
ABD'de Covid-19 nedeniyle son 24 saatte ölenlerin sayısı 1878'e yükseldi. Ülkedeki can kaybı 16 bin 686'ya ulaşmış oldu.
DIŞ HABERLER 10.04.2020, 17:54 10.04.2020, 18:20 Murat Aydın
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Koronavirüs tüm dünyada etkisini gösteriyor. Koranavirüs ABD’de son 24 saatte 1878 can aldı. İtalya, İspanya Fransa gibi Avurpa Ülkelerinde yaygın birşekilde çok sayıda can alan viris ABD'de hızla yayılıyor.
ABD'de Covid-19 nedeniyle son 24 saatte ölenlerin sayısı 1878'e yükseldi. Virüsten dolayı ülkedeki can kaybı 16 bin 686'ya ulaştı.
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