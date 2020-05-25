Koronavirüst serbest(!) Yollar doldu taştı

Korona virüsü önlemlerini gevşeten Vietnam'da, sabah işe gitmek için yola dökülenlerin zirve yaptığı saatteki yoğunluk dikkat çekti. Yaklaşık 95 milyon nüfusa sahip Vietnam’da ilk Korona virüsü vakası Ocak ayında görülmüştü. O günden bu yana yalnızca 325 vakanın kayıtlara geçtiği ülkede, Corona virüsü nedeniyle can kaybı ise yaşanmadı.

Korona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, salgının yayılma hızını yavaşlatan ülkelerde hayat yavaş yavaş normale dönüyor. Virüs kapsamında alınan önlemleri gevşetmeye başlayan ülkelerden Vietnam’da, hayat neredeyse eski haline dönmüş dedirtecek görüntüler kaydedildi.

Reuters’ın servis ettiği fotoğraflarda başkent Hanoi’de sabah saatlerindeki trafik görülüyor. İşe gitmek için yola dökülenlerin zirve yaptığı görüntülerde, binlerce insanın iç içe olması dikkat çekiyor.

Yaklaşık 95 milyon nüfusa sahip Vietnam’da ilk corona virüsü vakası ocak ayında görülmüştü. O günden bu yana yalnızca 325 vakanın kayıtlara geçtiği ülkede, corona virüsü nedeniyle can kaybı ise yaşanmadı.

Son 39 günde yalnızca 1 yeni vaka tespit edilirken, ülke genelinde 264 hastanın iyileştiği, 61 kişinin ise tedavisinin sürdüğü belirtiliyor.

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