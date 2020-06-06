Koronavirüs vakaları 7 milyonu geçti

Dünya üzerinde görülen Koronavirüs vakalarının 7 milyonu geçtiği, Koronavirüs nedeniyle yaşanan can kayıplarının da 400 bine ulaştığı belirtildi.

Reuters’ın son dakika olarak duyurduğu habere göre, dünya üzerindeki Koronavirüs vakaları 7 milyon barajını da aştı.

Vakaların yanı sıra yaşanan can kayıplarının da 400 bine ulaştığı bilgisi verildi.

Kazakistan’da çekilen fotoğrafta iki sağlık çalışanının yaya geçidinden koruyucu ekipmanla geçtiği görülüyor. Reuters

DÜNYADA SON DURUM

2 milyona yakın vaka ile en çok vakanın görüldüğü ülke olan Amerika Birleşik Devletleri aynı zamanda 111 binden fazla can kaybıyla bu alanda da listenin en üstünde yer alıyor.

Salgının Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika’dan sonra yayıldığı Brezilya’da ise 650 binden fazla vaka ve 35 binden fazla can kaybı görüldü.

Yine salgının geç yayılma gösterdiği Ruysa’da da 450 binden fazla vaka ve 6 bine yakın can kaybı bulunduğu biliniyor.

Japonya’da toplu ulaşımda aksama yaşanmadı. Reuters

Salgını neredeyse bitirme noktasına gelen İspanya’da 288 binden fazla vaka ve 27 binden fazla ölüm yaşanırken Birleşik Krallık’taki vaka sayısı 290 bin civarında olduğu belirtiliyor. Ülkede ayrıca 40 binden fazla can kaybı yaşanmış durumda. Birleşik Krallık Avrupa’daki en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.

Nüfusu milyarın üzerinde olan Hindistan’da ise durum çok farklı değil ülkede diğer ülkelere göre geç saptanan corona vakaları 235 bine dayanmış durumda. Ülkede ayrıca 7 bine yakın can kaybı var.

Moskova’da sokaklarda kontroller devam ediyor. Reuters

Avrupa’da Koronavirüs etkilediği ilk ülke olan İtalya’da ise salgın giderek etkisini kaybetmeye devam ediyor.

İtalya’da 235 bine yakın vaka bulunurken 34 bine yakın da can kaybı yaşandı.