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Koronavirüs pilotları vurdu... 800 pilot işsiz!
İngiltere'nin en büyük hava yolu şirketi British Airways, Korona virüsü salgınının sektörü durma noktasına getirmesi üzerine 800 pilotu işten çıkarma kararı aldı.
DIŞ HABERLER 28.04.2020, 10:19 Murat Aydın
İngiltere'nin en büyük hava yolu şirketi British Airways, Korona virüsü salgınının sektörü durma noktasına getirmesi üzerine 800 pilotu işten çıkarma kararı aldı.
Korona virüsü salgınının büyük darbe vurduğu havacılık sektöründe, işten çıkarmalar devam ediyor.
Reuters’ın Sky News muhabirine dayandırdığı habere göre, İngiltere’nin ulusal havayolu şirketi British Airways, 800 pilotu işten çıkarmayı planlıyor. İngiltere’nin en büyük hava yolu şirketi olan British Airways’in toplamda 4 bin 500 pilotu bulunuyor.
Şirket, Nisan’ın ilk yarısında yaptığı açıklamada 30 bini aşkın kabin ve yer personelinin sözleşmesini askıya alacağını açıklamıştı.
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