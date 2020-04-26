Koronavirüs nedeniyle 60 bin vatandaş Türkiye'ye getirildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Koronavirüsü salgını nedeniyle bugüne kadar 60 bin Türk vatandaşının yurt dışından Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Korona virüsü salgınına ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Bugüne kadar 60 bin Türk vatandaşının Türkiye’ye getirildiğini belirten Çavuşoğlu, Türkiye’de bulunan 20 bine yakın yabancının da ülkelerine döndüğünü açıkladı.

Çavuşoğlu açıklamasında, “57 ülkeye tıbbi malzeme desteği sağladık” ifadesini kullandı.