Koronavirüs; haftada dört gün çalış, 3 gün tatil sistemini getiriyor!

Korona virüsü salgınına erken müdahale eden ülkelerden biri olarak dikkat çeken Yeni Zelanda'da başbakan Jacinda Ardern, iç turizmi ve ekonomiyi canlandırmak için "Dört çalışma günü" sistemini getirerek 3 günlük tatillere geçiş yapılabileceğini duyurdu. Korona virüsü salgınına karşı mücadeleyi kazandıklarını geçen ay duyuran ve çok sıkı önlemler alan Yeni Zelanda’da Başbakan Jacinda Ardern’in dün gece yaptığı açıklama uluslararası kamuoyunda heyecan yarattı.

Ardern, yabancı turistlerin ülkeye girişinin yasak olması sebebiyle iç turizmi canlandırmak ve ekonomiyi artırmak için haftanın günlerinde yeni bir düzenleme yapılabileceğini sinyalini verdi. Ardern hafta içinde çalışma günlerinin dört güne inmesinin ve tatil günlerinin de 3 güne çıkmasının gündemlerinde olduğunu söyledi.

Facebook üzerinden canlı yayın yapan Ardern, daha kısa bir hafta ile ekonominin artabileceğini ve iç turizmin hareket kazanabileceğini dile getiren Ardern vatandaşların bu düzenle birlikte iş/günlük yaşam dengesini de sağlayabileceğini vurguladı.