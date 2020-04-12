Koronavirüs ABD'yi vurdu... Ölümde birinci sıraya yükseldi
Koronavirüs salgınında vaka sayısı 1.7 milyonu aştı. Koronavirüs salgınının yeni merkez üssü ABD oldu. Son günlerde yaşanan ölüm ve vakalarla ABD, dünyada en çok vaka ve ölümün yaşandığı ülke durumuna geldi.
Koronavirüs salgınında vaka sayısı 1.7 milyonu aştı. Koronavirüs salgınının yeni merkez üssü ABD oldu. Son günlerde yaşanan ölüm ve vakalarla ABD, dünyada en çok vaka ve ölümün yaşandığı ülke durumuna geldi.
Çin’de başladıktan sonra Avrupa’da İtalya ve İspanya’yı çok sert bir şekilde vuran Koronavirüs salgınının yeni merkez üssü resmen Amerika Birleşik Devletleri oldu…
Açıklanan güncel verilere göre ülkede corona virüsü vaka sayısı 532 bin 879’a çıkarken hastalığa bağlı ölüm sayısı da 20 bin 577’ye çıktı.
Dünya çapında tespit edilen en çok vaka sayısında bir süredir sıralamanın en üstünde olan ABD’nin ardından 163 bin 27 vaka ile İspanya ve 152 bin 271 vaka ile İtalya geliyordu.
Dün açıklanan verilerle birlikte ölüm sayısında ciddi bir artış yaşayan ABD, salgına bağlı ölüm oranında birinci sıraya çıktı. ABD’nin ardından İtalya, 19 bin 468 ölüm sayısı ile geliyor.
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
|İmsak
|04:52
|Güneş
|06:23
|Öğle
|13:10
|İkindi
|16:51
|Akşam
|19:47
|Yatsı
|21:12
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|26
|53
|2. Başakşehir
|26
|53
|3. Galatasaray
|26
|50
|4. Sivasspor
|26
|49
|5. Beşiktaş
|26
|44
|6. Alanyaspor
|26
|43
|7. Fenerbahçe
|26
|40
|8. Göztepe
|26
|37
|9. Gaziantep FK
|26
|32
|10. Denizlispor
|26
|31
|11. Antalyaspor
|26
|30
|12. Gençlerbirliği
|26
|28
|13. Kasımpaşa
|26
|26
|14. Konyaspor
|26
|26
|15. Malatyaspor
|26
|25
|16. Çaykur Rizespor
|26
|25
|17. Ankaragücü
|26
|23
|18. Kayserispor
|26
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|28
|53
|2. Erzurum BB
|28
|47
|3. Bursaspor
|28
|46
|4. Adana Demirspor
|28
|45
|5. Akhisar Bld.Spor
|28
|45
|6. Fatih Karagümrük
|28
|43
|7. Altay
|28
|43
|8. Ümraniye
|28
|40
|9. Giresunspor
|27
|38
|10. Keçiörengücü
|28
|35
|11. Balıkesirspor
|28
|35
|12. Menemen Belediyespor
|28
|35
|13. İstanbulspor
|27
|33
|14. Altınordu
|28
|31
|15. Boluspor
|28
|25
|16. Osmanlıspor
|28
|24
|17. Adanaspor
|28
|20
|18. Eskişehirspor
|28
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|29
|82
|2. Man City
|28
|57
|3. Leicester City
|29
|53
|4. Chelsea
|29
|48
|5. M. United
|29
|45
|6. Wolverhampton
|29
|43
|7. Sheffield United
|28
|43
|8. Tottenham
|29
|41
|9. Arsenal
|28
|40
|10. Burnley
|29
|39
|11. Crystal Palace
|29
|39
|12. Everton
|29
|37
|13. Newcastle
|29
|35
|14. Southampton
|29
|34
|15. Brighton
|29
|29
|16. West Ham
|29
|27
|17. Watford
|29
|27
|18. Bournemouth
|29
|27
|19. Aston Villa
|28
|25
|20. Norwich City
|29
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|27
|58
|2. Real Madrid
|27
|56
|3. Sevilla
|27
|47
|4. Real Sociedad
|27
|46
|5. Getafe
|27
|46
|6. Atletico Madrid
|27
|45
|7. Valencia
|27
|42
|8. Villarreal
|27
|38
|9. Granada
|27
|38
|10. Athletic Bilbao
|27
|37
|11. Osasuna
|27
|34
|12. Real Betis
|27
|33
|13. Levante
|27
|33
|14. Deportivo Alaves
|27
|32
|15. Real Valladolid
|27
|29
|16. Eibar
|27
|27
|17. Celta de Vigo
|27
|26
|18. Mallorca
|27
|25
|19. Leganés
|27
|23
|20. Espanyol
|27
|20
Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016