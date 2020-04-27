Korona sonrası iş ve okul planı hazırlanıyor!

Koronavirüsü salgını nedeniyle Fransa'da son 24 saat içinde 242 kişi hayatını kaybetti. Ölü sayısı 22 bin 856'ya yükseldi. Normalleşme sürecine ilişkin Fransa Bilim Konseyi, 1 Mayıs’tan itibaren yeniden açılacak olan işletmeler ve okullar hakkında tavsiye kararlarını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı Genel Direktörü Jerome Salomon, Fransa'da vaka sayısının 161 bin 488 olduğunu duyurdu.

Ülke genelinde toplam 44 bin 903 kişinin iyileşerek taburcu olduğunu ifade eden Salomon, 4 bin 682 kişinin ise yoğun bakımda tedavilerinin sürdüğünü ifade etti.

FRANSA BİLİM KURULU’NDAN OKUL TAVSİYESİ

Fransa'da 11 Mayıs'tan itibaren işletmeler ve okullar kademeli olarak açılması planlanıyor. Fransa Bilim Konseyi, ilkokuldan liseye kadar eğitim veren okullarda maske takmanın zorunlu olması gerektiğini açıklarken, sosyal mesafeye uyulması konusunda uyarıda bulundu.

EĞİTİMDE İKİLİ SİSTEM ÇAPRISI

Bilim Konseyi, okulda öğlen yemeklerinin sınıflarda yenilmesi tavsiyesinde bulundu.

Konsey, eğitimin sabah ve öğlen olarak ikiye ayrılması gerektiğini bildirirken, bu sayede okul servislerinde yaşanacak öğrenci yoğunluğunun azalacağını ifade etti.

Bilim Konseyi, okullara mecburi değil gönüllülük esasına göre gidilmesi gerektiğini aktarırken, öğrencilere düzenli test yapılmasına gerek olmadığına fakat ailelerini çocuklarının ateşini düzenli olarak ölçmesi gerektiğini vurguladı.