Kore'de tarihi görüşme (1)

SEUL,() - Geçtiğimiz günlerde nükleer denemelere son vereceğini duyuran Kuzey Kore'den yeni ve tarihi bir adım daha geldi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, Kore Yarımadası'nı nükleer silahlardan arındırma görüşmeleri kapsamında, Güney Kore lideri Moon Jae-in ile buluşmak için, ilk kez Güney Kore'ye geçti. Kim Jong-Un, Panmunjom Ateşkes Köyü'nde görkemli bir törenle karşılandı.

Kim Jong-Un, 1950-1953 yılları arasında yaşanan Kore Savaşı'ndan sonra Güney Kore'ye geçen ilk ve tek Kuzey Kore lideri oldu. Moon ve Kim'in, tarihi zirve anısına bir ağaç dikecekleri, görüşmelerin içeriğini ve alınan kararları da kamuoyuyla paylaşacakları belirtildi.