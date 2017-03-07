Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
BBP'de referandum kararını verdi; Peki ne diyecek?
Büyük Birlik Partisi de 'Hayır'...
Bahçeli'den Sinan Oğan'a saldırıya çok tartışılacak yorum
Bahçeli: Ülkücü adamı işini yarım...
8 Mart Kadınlar günü kutlaması yolunda facia : 7 ÖLÜ, 35 YARALI
Kadınlar Günü etkinliği yolunda kaza...
"Emekli Polis Müdürü olan babam, MAĞDUR edildi ! "
"Emekli Polis Müdürü olan babam,...

Kopenhag Merkez Tren İstasyonu ‘şüpheli durum’ üzerine boşaltıldı (1)

Ersin Arslan / Kopenhag, 7 Mart () – Danimarka’nın başkenti Kopenhag merkez tren istasyonu ‘şüpheli durum’ üzerine boşaltılarak güvenlik şeridi altına alındı. Merkez tren istasyonunun akşam trafiğinin en yoğun olduğu...

Kopenhag Merkez Tren İstasyonu ‘şüpheli durum’ üzerine boşaltıldı (1)

Ersin Arslan / Kopenhag, 7 Mart () – Danimarka’nın başkenti Kopenhag merkez tren istasyonu ‘şüpheli durum’ üzerine boşaltılarak güvenlik şeridi altına alındı.
Merkez tren istasyonunun akşam trafiğinin en yoğun olduğu saatlerde boşaltılması ile ilgili Kopenhag polisinden yapılan açıklamada ‘‘Merkez tren istasyonu boşaltılmış ve ‘şüpheli durum’ üzerine istasyonda arama çalışmaları başlatılmıştır’’ denildi.
Polisten yapılan açıklamada ‘şüpheli durum’ un ne olduğu konusunda bir ifadede bulunulmazken söylenmezken, görgü tanıkları bomba korunma giysili iki polisin bomba arama köpekleri ile birlikte istasyon geliş salonuna girdiğini belirttiler.
İstasyon önünde ise yüzlerce yolcu bagajları ile birlikte bekliyor.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.