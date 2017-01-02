Köpekten 'vefa' dersi...

Ersin Arslan, 2 Ocak () – Ukrayna'da 'Panda' adlı bir köpek, bir trenin çarpması sonucu yaralanarak tren raylarında hareketsiz kalan arkadaşı Lucy’yi iki gün boyunca dondurucu soğuğa karşın terk etmeyerek yaşamda kalmasını sağladı. Ukrayna’nın Ujgorod kenti yakınlarında Lucy adlı köpek bir trenin çarpması sonucu raylar üzerinde yaralı olarak hareketsiz kaldı. Lucy’yi terketmeyen arkadaşı Panda ise Lucy’yi yalnız bırakmayarak zaman zaman geçen trenlerin çarpmasına engel olmak için arkadaşının başını bastırıp, kendisi de geçen trenlerin altında Lucy ile birlikte yattı, zaman zaman yanına uzanarak arkadaşını ısıtmaya çalıştı. Olayı görüntüleyerek Panda ile Lucy’nin inanılmaz dostluk hikayesini Facebook sayfasında paylaşan Denis Malafeyev kurtarma operasyonunda kendisinin de payı olduğunu belirterek iki dostun hayvan sığınağında tedavi altına alındığını söyledi. Dört gün sonra Facebook’taki sayfasını güncelleyen Denis Malafeyev iki dostun sahibinin bulunduğunu, ikisinin de iyileşme yolunda olduğunu duyurdu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -------- Yaralı arkadaşını rayların arasında başını bastırarak koruyan köpek Panda