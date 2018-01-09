Köpek balıkları kutup soğuklarında donarak ve kapana kısılarak ölüyor

Hilal Sarı / İstanbul, 9 Ocak () – Son haftalarda ABD’yi de kasıp kavuran kutup soğukları Massachusetts’teki Cape Cod Körfezi’nde köpek balıklarının donarak veya donmuş körfeze hapsolarak ölmesine neden oldu.

Massachusetts merkezli Atlantic White Shark Conservancy (Atlantik Beyaz Köpek Balığı Koruma Örgütü) Cape Cod Körfezi’nde kıyıya vurmuş en az üç donmuş köpek balığı cesedi buldu. Bu durum, ABD’de önümüzdeki birkaç gün daha etkisi devam edecek olan kutup soğuklarından sadece insanların değil hayvanların da etkilenmekte olduğunu hatırlattı.

Atlantik Beyaz Köpek Balığı Koruma Örgütü'nden yapılan açıklamada, köpek balıklarının buz saçaklarıyla örtülü olduğuna dikkat çekilerek, köpek balıklarının ölüm nedeninin net bir şekilde belirlenmesi için alınan dokuların, Massachussets Deniz Balıkçıları ve Ulusal Okyanus ve Atmosfer Yönetimi Balıkçılık Hizmetleri Birimi’ne gönderildikleri belirtildi.

Global Citizen’a konuşan MA Marine Fisheries uzman bilimadamı Greg Skomal, balıkların donarak ölmemiş olabileceğini, fakat hızla soğuyan havanın güneye hızlı bir göçü tektiklediğini vurguladı ve “Bazı köpek balıkları Cape Cod Körfezi’nde kapana sıkışıyor ve hareketleri sığ sularda kısıtlandığı için de ölerek kıyıya vuruyorlar” değerlendirmesini yaptı. (Fotoğraflı)