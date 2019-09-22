Son Dakika
Köpeğine eziyet eden kadın gözaltına alındı
ABD’de köpeğine eziyet eden kadını görüntüleyen Vincent Minutello, görüntüleri sosyal medyada yayınlayarak gözaltına alınmasını sağladı. Florida eyaletine bağlı Tarpon Spring şehrinde köpeğini gezdirirken tekmeleyen ve tasmasıyla...
DIŞ HABERLER 22.09.2019, 12:18
ABD’de köpeğine eziyet eden kadını görüntüleyen Vincent Minutello, görüntüleri sosyal medyada yayınlayarak gözaltına alınmasını sağladı.
Florida eyaletine bağlı Tarpon Spring şehrinde köpeğini gezdirirken tekmeleyen ve tasmasıyla boğan 26 yaşındaki Michelle Sieber adlı kadın gözaltına alındı. Hayvan sever Vincent Minutello, cep telefonuyla kaydettiği görüntüleri sosyal medya hesabından yayınladı. Görüntülerde, Sieber’in köpeğe tekme attığı ve tasmasından tutup havaya kaldırarak boğduğu görüldü. Köpeğe eziyet edilmesine daha fazla dayanamayan Minutello, aracıyla Sieber’e yaklaşarak, “Hey. Köpeğe daha nazik davranır mısın? Bunu yapamazsın” diye uyardı. Bunun üzerine Sieber, “İstersen onu alabilirsin” dedi.
Görüntülerin sosyal medyada tepki çekmesinin ardından, Sieber polise ihbar edildi. Polis tarafından Clearwater şehri yakınlarında hayvanlara eziyet suçundan gözaltına alınan ve 2 köpek sahibi olduğu belirlenen kadın, verdiği ifadede ‘köpeği eğittiğini’ söyledi.
Sieber, 2 köpeği de hayvan kontrol görevlileri tarafından koruma altına alındıktan sonra mahkemeye sevk edildi.
Florida eyaletine bağlı Tarpon Spring şehrinde köpeğini gezdirirken tekmeleyen ve tasmasıyla boğan 26 yaşındaki Michelle Sieber adlı kadın gözaltına alındı. Hayvan sever Vincent Minutello, cep telefonuyla kaydettiği görüntüleri sosyal medya hesabından yayınladı. Görüntülerde, Sieber’in köpeğe tekme attığı ve tasmasından tutup havaya kaldırarak boğduğu görüldü. Köpeğe eziyet edilmesine daha fazla dayanamayan Minutello, aracıyla Sieber’e yaklaşarak, “Hey. Köpeğe daha nazik davranır mısın? Bunu yapamazsın” diye uyardı. Bunun üzerine Sieber, “İstersen onu alabilirsin” dedi.
Görüntülerin sosyal medyada tepki çekmesinin ardından, Sieber polise ihbar edildi. Polis tarafından Clearwater şehri yakınlarında hayvanlara eziyet suçundan gözaltına alınan ve 2 köpek sahibi olduğu belirlenen kadın, verdiği ifadede ‘köpeği eğittiğini’ söyledi.
Sieber, 2 köpeği de hayvan kontrol görevlileri tarafından koruma altına alındıktan sonra mahkemeye sevk edildi.
20°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 22 Eylül 2019
|İmsak
|05:20
|Güneş
|06:45
|Öğle
|13:02
|İkindi
|16:26
|Akşam
|19:09
|Yatsı
|20:28
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|12
|2. Fenerbahçe
|5
|10
|3. Gazişehir
|5
|10
|4. Denizlispor
|5
|8
|5. Çaykur Rizespor
|5
|8
|6. Galatasaray
|4
|7
|7. Malatyaspor
|4
|6
|8. Trabzonspor
|4
|6
|9. Konyaspor
|5
|6
|10. Sivasspor
|4
|5
|11. Göztepe
|5
|5
|12. Antalyaspor
|5
|5
|13. Ankaragücü
|5
|5
|14. Beşiktaş
|4
|4
|15. Kasımpaşa
|5
|4
|16. Başakşehir
|4
|4
|17. Kayserispor
|5
|3
|18. Gençlerbirliği
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|10
|2. Adana Demirspor
|5
|9
|3. Fatih Karagümrük
|5
|9
|4. Keçiörengücü
|5
|9
|5. Bursaspor
|5
|9
|6. Hatayspor
|4
|8
|7. Altay
|5
|8
|8. Akhisar Bld.Spor
|4
|7
|9. Balıkesirspor
|5
|7
|10. Erzurum BB
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. İstanbulspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|4
|4
|16. Boluspor
|5
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
|4
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|5
|15
|2. Man City
|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
|4. Bournemouth
|6
|10
|5. Tottenham
|6
|8
|6. M. United
|5
|8
|7. Burnley
|6
|8
|8. Sheffield United
|6
|8
|9. Chelsea
|5
|8
|10. Arsenal
|5
|8
|11. West Ham
|5
|8
|12. Southampton
|6
|7
|13. Crystal Palace
|5
|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Brighton
|6
|6
|16. Norwich City
|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|5
|4
|19. Wolverhampton
|5
|3
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Granada
|5
|10
|2. Sevilla
|4
|10
|3. Real Sociedad
|5
|10
|4. Atletico Madrid
|5
|10
|5. Villarreal
|5
|8
|6. Real Madrid
|4
|8
|7. Athletic Bilbao
|4
|8
|8. Barcelona
|5
|7
|9. Levante
|5
|7
|10. Osasuna
|5
|7
|11. Getafe
|5
|6
|12. Deportivo Alaves
|4
|5
|13. Real Betis
|5
|5
|14. Real Valladolid
|5
|5
|15. Celta de Vigo
|5
|5
|16. Valencia
|4
|4
|17. Mallorca
|5
|4
|18. Espanyol
|5
|4
|19. Eibar
|5
|2
|20. Leganés
|4
|0