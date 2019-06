İtalya () - İtalya'nın turizm kenti Venedik'te kontrolden çıkan cruise gemisi, içinde 130 yolcunun bulunduğu bir gemiye ve limana çarptı. Sabah 09:00 sıralarında meydana gelen kazada en az 5 kişi yaralandı. Kaza cruise gemisi ve limandakilerce an be an kaydedildi. Kaza sırasında limanda bulunan insanların kaçtığı anlar ve cruise gemisini çarptığı gemideki insanların limana atlayarak kurtulma çabaları ve bazılarının denize düştüğü o anlar da amatör kameralarca kaydedildi.