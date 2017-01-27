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Konsolosluk 7 IŞİD'li Rus vatandaşının mahkemesine ilişkin bilgi istedi

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 27 Ocak () – Rusya'nın İstanbul Konsolosluğu, model uçaklarla İstanbul'da terör saldırısı planladıkları ve IŞİD'li oldukları öne sürülen 7 Rus vatandaşının mahkemesine ilişkin bilgi talebinde...

Konsolosluk 7 IŞİD'li Rus vatandaşının mahkemesine ilişkin bilgi istedi

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 27 Ocak () – Rusya'nın İstanbul Konsolosluğu, model uçaklarla İstanbul'da terör saldırısı planladıkları ve IŞİD'li oldukları öne sürülen 7 Rus vatandaşının mahkemesine ilişkin bilgi talebinde bulundu.

Rusya Konsolosluğu Temsilcisi Rus haber ajansı Ria Novosti'ye yaptığı açıklamada, "Konsolosluk bu konuyla ilgili Türkiye'nin yetkili organlarına bilgi talebinde bulundu" dedi.

Temsilci, Türk tarafının Rusya konsolosluğuna mahkeme sürecinin başladığına ve bu kişilerin göz altına alındığına ilişkin bilgi vermediğini belirtti.

Daha önce, İstanbul Mahkemesi’nin Zelimhan Tsaysayev, Aza Bepcahoba, Zukra Borçaşvili, Salman Dakayev, Kiuri Hatsayev, Bekham Alimhanov, Hassan Orstho, Fuat Güneş ve Fatma Altıntaş olmak üzere 9 IŞİD teröristinin soruşturmasını yürüttüğü belirtildi. Bu kişilerin arasında şehirde uzaktan yönetilen uçak modellerinin yardımıyla terör saldırısı hazırlayan 7 Rus vatandaşı yer alıyor.

 

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