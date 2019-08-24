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Konserde izdiham: 5 ölü, 21 yaralı

Cezayir’de rap müzik konserinde izdiham yaşandı. İzdihamda 5 kişi öldü, 21 kişi ise yaralandı. Ünlü rapçi Abderraouf Derradji’nin konseri için hayranları başkentte etkinliğin düzenleneceği stadyuma akın etti. Soolking adıyla...

DIŞ HABERLER 23.08.2019, 07:42
Konserde izdiham: 5 ölü, 21 yaralı
Cezayir’de rap müzik konserinde izdiham yaşandı. İzdihamda 5 kişi öldü, 21 kişi ise yaralandı.

Ünlü rapçi Abderraouf Derradji’nin konseri için hayranları başkentte etkinliğin düzenleneceği stadyuma akın etti.

Soolking adıyla tanınan rapçinin performans sergilediği sırada stadyum girişlerinden birinde izdiham çıktı. İzdihamda 5 kişi yaşamını yitirdi, 21 kişi ise yaralandı. Yaralıların hastanede tedavilerinin sürdüğü belirtilirken; yaşanan izdihama ve ölümlere rağmen konser devam etti.

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