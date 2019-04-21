Sri Lanka () - Türkiye'nin Kolombo Büyükelçisi Tunca Özçuhadar, Kolombo'daki bir otelde maydana gelen patlamada 2 Türk mühendisinin hayatını kaybettiğini söyledi. muhabirine bilgi veren Büyükelçi Özçuhadar, patlamalarda yaralı bir Türk vatandaşının olup olmadığı noktasında kendilerine bilgi ulaşmadığını belirtti, hayatını kaybeden Türklerin ailelerine bilgi verileceğini söyledi.
Kolombo Büyükelçisi Özçuhadar: Patlamada 2 mühendisimiz hayatını kaybetti
Sri Lanka () - Türkiye'nin Kolombo Büyükelçisi Tunca Özçuhadar, Kolombo'daki bir otelde maydana gelen patlamada 2 Türk mühendisinin hayatını kaybettiğini söyledi. muhabirine bilgi veren Büyükelçi Özçuhadar, patlamalarda yaralı bir Türk...
21 Nisan 2019 Pazar 14:03
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