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Kolombiya’da açlık tehlikesi

Kolombiya açlık tehlikesiyle karşı karşıya. 2017'de 89 kişi yetersiz beslenmekten öldü. Geçen yıl ile kıyaslandığında rakamlarda artış gözleniyor. Kolombiya Ulusal Sağlık Enstitüsü tarafından hazırlanan son rapora göre 14 Mayıs-20...

Kolombiya’da açlık tehlikesi
Kolombiya açlık tehlikesiyle karşı karşıya. 2017'de 89 kişi yetersiz beslenmekten öldü. Geçen yıl ile kıyaslandığında rakamlarda artış gözleniyor.

Kolombiya Ulusal Sağlık Enstitüsü tarafından hazırlanan son rapora göre 14 Mayıs-20 Mayıs haftasında ülkede 5 yaşından küçük 8 çocuğun yetersiz beslenmeden öldü. Geçen yılın aynı döneminde 3 ölüm vakasının rapor edildi. Yetkililere göre bir yıl içindeki bu artış endişe verici.

 2017'de ölen 89 kişinin yarısı kadın. Bu 86 kişinin yüzde 69’unun, 1 yaşın altındaki bebekler oluşturuyor. Rapora göre ölenlerin 

yüzde 25’ini gelir düzeyi düşük olan yerliler, diğer yüzde 25'ini ise yine gelir düzeyi düşük olan Afro-Kolombiyalılar oluşturuyor.

STK'ların verilerine göre Kolombiya'daki besin yetersizliğin oranı yüzde 13,2. Ancak bu bu oran bölgelere göre farklılık gösteriyor. Nüfusun yüzde 34,7’sinin yetersiz beslendiği eyaletler de mevcut.

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