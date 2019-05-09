Kolombiya'da lüks yatta patlama: 1 ölü, 2 yaralı... O anlar kamerada

Kolombiya () - Kolombiya'da bir yatta yapılan tadilat sırasında meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Patlama anı ise limanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay Kolombiya'da Uraba Körfezi'nin doğu kıyısında bulunan Necoclí bölgesi limanında meydana geldi. Lüks bir yatta yapılan kaynak çalışması sırasında yakıt tankında patlama meydana geldi. Patlama sırasında yatta olan 3 işçiden biri olan 48 yaşındaki Aroncne Meza Torrecilla olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı 2 işçi olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Liman yönetimi, 'yat'ın tadilat için izni olmadığını; gerekli güvenlik önlemlerinin alınmamış olduğunun tespit edildiğini duyurdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Lüks yatın Necoclí ile Acandi arasında turistlere hizmet verdiği belirtildi.