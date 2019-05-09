Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
New York'ta yangın: 4'ü çocuk, 6 kişi hayatını kaybetti
New York'ta yangın: 4'ü çocuk,...
Ruhani’den ‘nükleer’ rest
Ruhani’den ‘nükleer’ rest
Yapı Kredi’den 1.03 milyar dolarlık sendikasyon kredisi
Yapı Kredi’den 1.03 milyar dolarlık...
İsrailli bakandan savaş nedeni sayılacak açıklama
İsrailli bakandan savaş nedeni sayılacak...

Kolombiya'da lüks yatta patlama: 1 ölü, 2 yaralı... O anlar kamerada

Kolombiya () -  Kolombiya'da bir yatta yapılan tadilat sırasında meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Patlama anı ise limanın güvenlik kamerasınca kaydedildi. Olay Kolombiya'da Uraba Körfezi'nin doğu kıyısında...

Kolombiya'da lüks yatta patlama: 1 ölü, 2 yaralı... O anlar kamerada

Kolombiya () -  Kolombiya'da bir yatta yapılan tadilat sırasında meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Patlama anı ise limanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay Kolombiya'da Uraba Körfezi'nin doğu kıyısında bulunan Necoclí bölgesi limanında meydana geldi. Lüks bir yatta yapılan kaynak çalışması sırasında yakıt tankında patlama meydana geldi. Patlama sırasında yatta olan 3 işçiden biri olan 48 yaşındaki Aroncne Meza Torrecilla olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı 2 işçi olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Liman yönetimi, 'yat'ın tadilat için izni olmadığını; gerekli güvenlik önlemlerinin alınmamış olduğunun tespit edildiğini duyurdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Lüks yatın Necoclí ile Acandi arasında turistlere hizmet verdiği belirtildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328