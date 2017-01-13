Köln DİTİB Merkez Camisi hat ve süsleme çalışmaları tamamlandı

Hakan Aytaş ,Köln, 13 Ocak () - Almanya'nın Köln kentinde, şehrin en önemli mimarı yapılarından olması beklenen Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Merkez Camisi'nin ibadethane kısmının iç bölümündeki hat ve süsleme çalışmaları tamamlandı. Türkiye'den gelen özel bir ekibin yaptığı çalışma 6 ay sürdü. İbadethanenin kubbesi ve duvarlarında çeşitli ayetlerin yanı sıra peygamberlerin isimleri yer alıyor. İnşaat Emlak Müdürü ve Proje Sorumlusu Selim Ercan, yakında ibadethanenin tabanıyla ilgili çalışmaların başlayacağını ve Mayıs ayında ise hizmete açılacağını söyledi. Türkiye'den özel ekip geldi Proje Sorumlusu Selim Ercan şu bilgileri verdi: “İç mimari çalışmalarının konsepti Türkiye'den gelen Nakkaş Semih İrteş tarafından hazırlandı. Hat yazıları da Hattat Hüseyin Kutlu tarafından yapıldı. Şimdi iskelelerden ötürü maalesef tam olarak görülemiyor. 30-40 kişilik bir ekip 6 aylık yoğun bir çalışmayla bitirdi. Alçıpan işlerinden sonra hat yazılarının hazırlanması, montajı ve altın varaklarla kaplanması uygulandı. Hüseyin hocamız tarafından seçilen ayetler var. Bunun yanı sıra istişare sonucu ilave ettiğimiz ayetler de bulunmakta. Kubbe kısmında Ayetel Kürsi'den başlayıp kubbenin alt kuşak yazısı dediğimiz alanda Amenel Resülü var. Yan taraflarda birlik ve beraberliği tanımlayan, Avrupa ve Almanya'ya has, özellikle seçilmiş ayetler bulunmaktadır. Ayrıca Allah (CC) ve Muhammed (SAV) Peygamberimizin isimleri kıble tarafında bulunmakta. Arka tarafta 4 halifenin isimleri yer almakta. Yan kabuklarda Adem Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam ve İsa Aleyhisselam gibi 6 peygamberin ismi yazıldı. Yazılarda çeşitli din mensuplarını kucaklayıcı bir konsept seçilmiştir.” Görüntü dökümü: -Proje Sorumlusu Selim Ercan ile röportaj -İç duvarlardan görüntüler -İbadethanenin dış görüntüsü