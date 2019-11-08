Son Dakika
KKTC’den Rumlar’a sert tepki: Kıbrıs'ta barış ve huzura hizmet etmeyecektir
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Rumların doğal gaz işletmesi konusunda Amerikan, İsrail, İngiliz ve Hollandalı şirketlerle anlaşma imzalanmasına sert tepki gösterdi. Taçoy, “İmzalar, Kıbrıs'ta...
DIŞ HABERLER 08.11.2019, 17:27
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Rumların doğal gaz işletmesi konusunda Amerikan, İsrail, İngiliz ve Hollandalı şirketlerle anlaşma imzalanmasına sert tepki gösterdi.
Taçoy, “İmzalar, Kıbrıs'ta barış ve huzura hizmet etmeyecektir” dedi. Sosyal medya hesabında, Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’i de etkileyen Taçoy, “Dinle; Yorgos bu imzalar, Kıbrıs'ta barış ve huzura hizmet etmeyecektir. Kıbrıslı Türklerin Hakları'nı gasp ederek, bir sonuç elde edemeyeceğinizi öğrenin. Doğu Akdeniz'de, oldu-bitti tavrınızdan vazgeçin. Buna izin vermeyeceğiz” dedi.
23°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 08 Kasım 2019
|İmsak
|06:10
|Güneş
|07:37
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:34
|Akşam
|17:59
|Yatsı
|19:21
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|10
|19
|2. Sivasspor
|10
|18
|3. Malatyaspor
|10
|17
|4. Fenerbahçe
|10
|17
|5. Trabzonspor
|10
|16
|6. Başakşehir
|10
|16
|7. Galatasaray
|10
|16
|8. Beşiktaş
|10
|15
|9. Gaziantep FK
|10
|15
|10. Konyaspor
|10
|13
|11. Kasımpaşa
|10
|12
|12. Göztepe
|10
|12
|13. Denizlispor
|10
|11
|14. Antalyaspor
|10
|11
|15. Çaykur Rizespor
|10
|11
|16. Ankaragücü
|10
|9
|17. Gençlerbirliği
|10
|7
|18. Kayserispor
|10
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|10
|20
|2. Ümraniye
|10
|17
|3. Balıkesirspor
|10
|17
|4. Akhisar Bld.Spor
|10
|17
|5. Erzurum BB
|10
|17
|6. Fatih Karagümrük
|10
|16
|7. Bursaspor
|10
|16
|8. Altay
|10
|15
|9. Keçiörengücü
|10
|15
|10. Menemen Belediyespor
|10
|14
|11. Adana Demirspor
|10
|12
|12. İstanbulspor
|10
|12
|13. Osmanlıspor
|10
|10
|14. Boluspor
|10
|9
|15. Giresunspor
|10
|9
|16. Adanaspor
|10
|8
|17. Altınordu
|10
|6
|18. Eskişehirspor
|10
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|11
|31
|2. Man City
|11
|25
|3. Leicester City
|11
|23
|4. Chelsea
|11
|23
|5. Arsenal
|11
|17
|6. Sheffield United
|11
|16
|7. Bournemouth
|11
|16
|8. Brighton
|11
|15
|9. Crystal Palace
|11
|15
|10. M. United
|11
|13
|11. Tottenham
|11
|13
|12. Wolverhampton
|11
|13
|13. West Ham
|11
|13
|14. Burnley
|11
|12
|15. Newcastle
|11
|12
|16. Aston Villa
|11
|11
|17. Everton
|11
|11
|18. Southampton
|11
|8
|19. Norwich City
|11
|7
|20. Watford
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|11
|22
|2. Real Madrid
|11
|22
|3. Real Sociedad
|12
|22
|4. Atletico Madrid
|12
|21
|5. Sevilla
|12
|21
|6. Granada
|12
|20
|7. Getafe
|12
|19
|8. Villarreal
|12
|18
|9. Osasuna
|12
|18
|10. Athletic Bilbao
|12
|17
|11. Levante
|12
|17
|12. Real Valladolid
|12
|17
|13. Valencia
|12
|17
|14. Eibar
|12
|15
|15. Real Betis
|12
|13
|16. Deportivo Alaves
|12
|12
|17. Mallorca
|12
|11
|18. Celta de Vigo
|12
|9
|19. Espanyol
|12
|8
|20. Leganés
|12
|5