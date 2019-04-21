KKTC’den Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıya kınama

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA () - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı kınadı.



Cumhurbaşkanı Akıncı yaptığı açıklamada, "İç barışı bizi de yakından ilgilendiren Türkiye’de ana muhalefet lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na şehit cenazesinde yöneltilen çirkin saldırıyı şiddetle kınıyorum. Kendisine ve tüm CHP camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletir, Türkiye’ye huzurlu bir gelecek temenni ederim" dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da, “Kime yönelik olarak kim tarafından yapılırsa yapılsın, şiddet demokrasilere yakışmaz ve kabul edilemez. Türkiye Cumhuriyeti ana muhalefet partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyı kınıyorum. Sorumluların en kısa sürede cezalandırılmasını diliyorum. Hayatın her alanında olduğu kadar siyasette de hoşgörü ve kendinden farklı düşünene saygı elzemdir" açıklaması yaptı.