KKTC’de Şehit mezarları karıştı… Akıncı’ya 'mezarları açın' çağrısı

Kıbrıs Kayıp Şahıslar Komitesi, bir yıl önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Başkenti Lefkoşa'da Tekke Bahçesi Şehitliği'nde kazılara başladı. Kazılar sırasında iki mezarın toplu mezar olduğu ortaya çıktı. Toplu mezarlarda kemikleri bulunan şehitlerin, şehitlikte ayrı mezarları da olduğu belirlendi. Bunun üzerine Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği harekete geçti.Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Yönetim Kurulu, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Tekke Bahçesi'ne defnedilen 44 şehidin mezarının yeniden açılmasını ve kimliklerinin yeniden belirlenmesini istedi. Dernek Başkanı Gürsel Benan, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar ve hükümet yetkililerine 'Mezarları açın' çağrısı yaptı.

BİR MEZARDA 5 ŞEHİT ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalar yapan Benan, "Son bir yıl içerisinde Tekke Bahçe Şehitliği'nde Kayıp Şahıslar Komitesi tarafından kazılar yapılıyor. Burada bulunan iki mezardan toplu mezarlar çıktı. Bundan sonra şehit ailelerinde tamamen bir sorgulama başladı. Acaba mezarlarda kimler yatıyor?" dedi. Yapılan kazılarda şok yaşadıklarını söyleyen Gürsel Benan, "Bir mezarda 5 şehidin kemikleri bulundu. Ama burada bulunan şehitlerimizin ayrıca ayrı mezarları bulunuyor. Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği olarak isyan ettik. 1974 yılında burada defnedilen 44 mezarın yeniden açılmasını istiyoruz" diye konuştu.



“ACABA BABAMIN MEZARI DEĞİL Mİ?”

Tekke Bahçesi'nde babası Muzaffer Selim'in de yattığını da söyleyen Benan, "Ben de şu anda kuşku duyuyorum. Benim babamın mezarında gerçekten babam mı var, yoksa başkası mı?" diye sordu. Benan, "Yıllardır şehit aileleri, mezarlarına gittiğinde kendi şehidi olarak dua etti. Ama kazılarda kemikler başka mezarlarda çıktı. 45 yıl dua ettik ama hangi şehide dua ettik bilmiyoruz. Bunun sorgulaması yapılıyor şu anda" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile konuyu görüştüklerini de belirten Gürsel Benan, "Akıncı bize gereken yardımı yapacağını söyledi. Ama mezarların açılması için Bakanlar Kurulu kararı gerekiyor. Hükümetin de bu konuyu değerlendirip, bize dönüş yapacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

45 YIL BOYUNCA İÇİNDE BABASININ OLMADIĞI MEZARI ZİYARET ETTİ

Şehit Ecvet Yusuf'un kızı Nilgün Ecvet Orhon, babasının kemikleri toplu mezarda çıkınca, 45 yıl boyunca babası diye başkasının mezarını ziyaret ettiğini öğrendi. 45 yıldır gittiği Tekke Bahçesi Şehitliği'nde babasının olarak bildiği mezarın aslında kime ait olduğunu bilmediğini belirten Orhon, "Babamın adı yazan mezar açılsın diye dilekçe verdik. Kayıp Şahıslar Komitesi'nin kazdığı bir mezarda beş şehide ait kemikler bulundu. Babamın kemikleri de buradan çıktı" dedi.

Babasının kemiklerinin başka mezarda çıkmasıyla çok sarsıldıklarını anlatan Orhon, "Çok üzüldük. Hala kabullenmiş değiliz. 45 yıl boyunca babamla hiç bağımı koparmadım. Hep babama gittim mutlu günlerimde, kötü günlerimde. Her saat onunla sohbete gittim. Ama 45 yıl boyunca ben babamın olmadığı mezara gitmişim" dedi.