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KKTC’de eğitim uçağı düştü: 2 kişi öldü ( YENİDEN)
Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA ()- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düşen eğitim uçağında ölenlerin kimlikleri belirlendi. Uçak kazasında hayatını kaybedenlerin KKTC Hava Sporları Federasyonu'da çalışan deneyimli pilot Serkan Özcezarlı...
DIŞ HABERLER 29.10.2019, 14:49
Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA ()- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düşen eğitim uçağında ölenlerin kimlikleri belirlendi.
Uçak kazasında hayatını kaybedenlerin KKTC Hava Sporları Federasyonu'da çalışan deneyimli pilot Serkan Özcezarlı ve Hakan Çetinkaya olduğu açıklandı.
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