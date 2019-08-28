KKTC’de devletin resmi aracı ile hükumeti protesto ettiler
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Avcılık Federasyonu'nun devletin resmi aracı ile düzenlediği eylem tepki çekti. KKTC'de av yapılacak alanlar konusunda hükümetle karşı karşıya gelen avcılar, Başbakanlık önünde toplandı....
KKTC'de av yapılacak alanlar konusunda hükümetle karşı karşıya gelen avcılar, Başbakanlık önünde toplandı. "Avıma dokunma" sloganlarıyla Başbakan'lık önüne gelen eylemciler, kullandıkları resmi araçla siren de çaldı.
KKTC medyası, avcıların resmi araçla eylem yapmasını, “Avcıların eyleminde devletin aracı kullanıldı" ifadeleriyle eleştirdi. Avcılık Federasyonu Başkanı Erhan Keser, Başbakanlık önünde yaptığı basın açıklamasında, "Avcılar öyle, avcılar böyle, avcılar katil, avcılar şu, avcılar bu diye dolamışlar dillerine döndürüyorlar. Sanki de toplum içerisinde farklı bir bireymiş gibi ayrıştırmaya çalışıyorlar" dedi.
Eylemcileri kabul eden Başbakan Ersin Tatar ile İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars da, avcıların sorunlarının çözüleceği sözünü verdi. Eylem daha sonra sona erdi.
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Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
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