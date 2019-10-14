KKTC’de 14 dernek Barış Pınarı Harekatı’na destek verdi

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 14 dernek, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiğini duyurdu. Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği önünde basın açıklaması yapan dernekler, "Terör dünya için bir tehdittir. Nerden, kimden gelirse karşısındayız" dedi.



Derneklerin ortak açıklamasını okuyan Doğayı ve Canlıyı Koruma Derneği (DOĞ-DER) Genel Başkanı Hüseyin Gürlek, "Bugün dünya barışını sağlamak istiyorsak, terörü ve terörü besleyen unsurların karşısında olmak lazım" dedi. Gürlek, Barış Pınarı Harekatı'nda Türk askerinin yanında olduklarını belirterek, "Her zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin yanındayız" dedi.