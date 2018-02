KKTC/Akıncı: Doğalgaz potansiyel zenginlik ama krizlere gebe

Ali Ruhluel / Lefkoşa, 21 Şubat () - KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs adası ve etrafındaki doğalgazın gerek Kıbrıslılar, iki toplum, gerekse bölge ülkelerinin işbirliği yapmaları halinde gelecekleri için potansiyel zenginlikler içerdiğini, ama aynı zamanda krizlere gebe olduğunu vurguladı.

Akıncı, hükümette bulunan ve Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi parti genel başkan ve yetkilileriyle Kıbrıs konusuyla ilgili bir değerlendirme toplantısı yaptı ve toplantı sonrasında basına açıklamalarda bulundu.



Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bu yaşanan krizlerden dersler çıkararak geleceği doğru inşa etmek gerekir, benim de çağrım o olsun. Bu devlet tek başına ne Rumlara aittir, bu uluslararası tanınmışlık, tek başına devlete sahiplik onların uluslararası hukuk anlamında hakları değildir. Bu bir kasıttır. Şu anda denizlerde yapmaya çalıştıkları da bunun bir benzeridir. Ortaklaşmayı, ortak yararı, işbirliğini öne çıkaracak anlayışlar sergilemeleri gerekir” dedi.

Doğalgaz konusunu gerginlik olmaktan çıkarıp işbirliği alanı haline dönüştürmek

Rumların, Doğu Akdeniz’de Kıbrıs’a ait olan doğalgaz yataklarını sadece kendilerine aitmiş gibi algılayıp o yönde tek taraflı adımlar attığını belirten Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk tarafının doğalgaz konusunu gerginlik olmaktan çıkarıp işbirliği alanı haline dönüştürme yönünde birçok kez çağrıda bulunduğunu ve bu çağrılara olumlu yanıt alamadıklarını kaydetti.

Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile görüşmesinin şu anda söz konusu olmadığını ancak bu olasılığı tamamen dışlayan bir anlayış içinde de olmadığını söyleyen Akıncı, “Yeri ve zamanı geldiğinde normal bir müzakere sürecinin bir parçası olarak değil, niyet araştırması bakımından bir araya gelmek gerekecek” dedi ve önümüzdeki hafta BM Genel Sekreterliği Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile görüşeceğini de belirtti.

Akıncı, Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiades’in bu sabah yaptığı açıklamalar ve sondaj gemisinin de sökülmeye başlandığı yönündeki söylemlerin sorulması üzerine, Kıbrıs Türk tarafının uluslararası hukuk dışında attığı herhangi bir adım bulunmadığını, her şeyin uluslararası hukuk çerçevesinde yapıldığını söyledi. Rumların doğal kaynaklarda ne kadar hakkı varsa, Kıbrıs Türklerinin de hakkı bulunduğuna dikkat çekerek, onun dışında Türkiye’nin de kendi görüşleri ve tavrı, talebi bulunduğunu, bunların uluslararası hukuk boyutu bakımından herhangi bir ters durumu olmadığını söyledi ve şöyle devam etti:

“Ters olan Rum liderliğinin bugüne kadarki tavrı olmuştur. Rum liderliği ‘bu zenginlik devlete aittir. Bu devlet bu zenginlikten yararlanmaya başladığı zaman yurttaşlarına da bunu dağıtacaktır. Dolayısıyla Kıbrıslı Türkler de merak etmesinler, Maronitler, Ermeniler, Latinler gibi onlar da haklarını alacaklardır. Bu iş toplumlara ait değildir, devletlere aittir’ gibi söylemlerle bizi kandırmaya çalışıyor.”

Bahsettikleri devletin 1963’e kadar Kıbrıslı Türklerin de ortak oldukları bir devlet olduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Rumlar bu söylemleriyle o devletin tek sahibi olduklarını unutturmaya çalışıyorlar. Eğer bu devlet gerçekten ortak bir devlet olarak kalsaydı, o devletin içinde Kıbrıs Türkünün de söz sahipliği olurdu, bütün bunlar da yaşanmazdı” dedi.

“Rum tarafı akıl yolunda işbirliği yolunda bizlerle buluşur diye ümit ediyorum”

Şu anda sadece Rumların sahipliğinde bir devletin söz konusu olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, akılcı işin “Kıbrıslı Türklerle bu konuyu müzakere etmem” inadını bırakıp, bir ortak komitede bunların konuşulabilmesi olduğunu söyledi.

Yabancı şirketlerin dünya kadar masraf yaparak, böylesine sorunlu bir bölgede, bir çözümün olmadığı bir ortamda, ortak bir komitenin kurulmadığı bir ortamda bu işe kalkışmalarının yanlış olduğunun bu platformun sökülmesinden belli olduğunu vurgulayan Akıncı, şöyle devam etti: “Bu herhalde bundan sonraki gelişmelere de emsal teşkil eder diye ümit ediyorum. Gerek yabancı şirketler, gerekse Rum tarafı akıl yolunda işbirliği yolunda bizlerle buluşur diye ümit etmek istiyorum” dedi.

“Ortaklaşmayı, ortak yararı, işbirliğini öne çıkaracak anlayışlar sergilemeleri gerekir”

Cumhurbaşkanı Akıncı Rum Yönetimi Lideri Anastasiadis’e de şu çağrıyı yaptı: “Kıbrıs adası ve etrafındaki zenginlikler gerek Kıbrıslılar için, iki toplum için, gerekse bölge ülkelerinin işbirliği yapmaları halinde gelecekleri için potansiyel zenginlikler içeriyor. Ama aynı zamanda krizlere gebe olduğunu da hep birlikte müsaade ettik, gördük. Bu yaşanan krizlerden dersler çıkararak geleceği doğru inşa etmek gerekir, benim de çağrım o olsun. Bu devlet tek başına ne Rumlara aittir, bu uluslararası tanınmışlık, tek başına devlete sahiplik onların uluslararası hukuk anlamında hakları değildir. Bu bir kasıttır. Şu anda denizlerde yapmaya çalıştıkları da bunun bir benzeridir. Ortaklaşmayı, ortak yararı, işbirliğini öne çıkaracak anlayışlar sergilemeleri gerekir”

“Spehar’la önümüzdeki hafta görüşeceğim”

Rum lider Nikos Anastasiadis ile herhangi bir görüşmesi olup olmayacağının sorulması üzerine Akıncı, şu anda böyle bir durumun söz konusu olmadığını ancak bu olasılığı tamamen dışlayan bir anlayış içinde de olmadığını vurguladı. “Yeri ve zamanı geldiğinde normal bir müzakere sürecinin bir parçası olarak değil, niyet araştırması bakımından bir araya gelmek gerekecek” diyen Akıncı, onun öncesinde BM’nin adadaki özel temsilcisinin görüşme talebinde bulunduğunu belirtti. Önümüzdeki hafta başlarında Elizabeth Spehar ile görüşeceğini söyleyen Akıncı, New York’tan da bazı temsilcilerin önümüzdeki dönemde gelebileceğini bu gayri resmi temasların niyet araştırması olarak görülebileceğini kaydetti. Akıncı, her şeyi Türk tarafından bekleyen bir anlayışın olamayacağını, Kıbrıs Türk halkının çözümü istediğini her zaman kanıtladığını söyleyerek, Rum tarafı dışında bütün dünyanın bunu görüp anladığını belirtti.

“Bundan sonraki gelişmeleri Rum liderliğinin tavrı belirleyecek”

Buna rağmen Kıbrıs Türk tarafından bunun ötesinde bir adım beklenmemesi gerektiğini dile getiren Akıncı, “Kıbrıs Türk tarafı olarak bir vicdan huzuru içindeyiz. Bugüne kadar yaptıklarımız ve ortaya koyduklarımızla hem halk hem liderlik olarak bir vicdan huzuru içindeyiz. Bundan sonraki gelişmeleri Rum liderliğinin tavrı belirleyecek” dedi. (Fotoğraflı)

