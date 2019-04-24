KKTC Ulaştırma Bakanı Atakan: Türkiye'mizin desteği ile Ortadoğu'nun bilişim üssü olabiliriz

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, KKTC'nin Türkiye'nin desteği ile birlikte Ortadoğu'nun bir bilişim üssü olabileceğini söyledi.'ya özel açıklamalar yapan Atakan, "Tayvan ve Belarus modellerinin artılarını ve eksilerini analiz ettiğimiz zaman anılan her iki modeli, bize özgü bir modelleme yapmak mümkün. Bu noktada iyi bir planlama ve Türkiye'mizin desteği ile KKTC Ortadoğu'nun bilişim üssü olabilir" diye konuştu.

"Bugün 22 aktif üniversitenin yer aldığı, 102 bin öğrencinin eğitim gördüğü bir 'yüksek öğrenim' adasıyız" şeklinde konuşan Atakan, "Buna paralel olarak teknolojiyi yakından takip eden, teknolojik gelişimlere yatkın genç nüfusa sahibiz. Bu değişimi yapabilmek için gerekli alanlara ve potansiyele sahibiz. Geriye kalan bu potansiyeli harekete geçirmek ve bu dönüşümü ateşleyecek altyapıyı sağlamak. Bu yılın başında hayata geçen Teknopark Bölgeleri ve Ar-Ge yasaları da bu noktada önemli kilometre taşları. Kısacası bu hedefe yürümek için her şey mevcut sadece iyi bir orkestra şefliği lazım.Türkiyemizden buraya daha çok iş insanının yatırım amaçlı gelmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle ArGe merkezleri noktasında farklı alternatifler yaratmamız mümkün. Buradaki potansiyelin farkına varsınlar diyorum" dedi.

'KKTC ZOR GÜNLERDEN GEÇİYOR'

KKTC'nin zor bir dönemden geçtiğini söyleyen KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Atakan, "Bu aynı zamanda dönüşümün de sancısı. Klasik ada insanı rahatlığını artık üretim ile destekleme zamanı. Bu noktada bilişim adası perspektifini oldukça önemsiyorum. Değişen ve gelişen dünyamızda yaşanan teknolojik hareketlilikten yararlanmak ve bunu ekonomik anlamda bir yapıya oturtmak mümkün. Hep zikredilen ve lokomotif olarak betimlenen turizm ve yükseköğretim alanlarına bilişimi eklemek önemli. İzolasyon ve/veya ambargo tanımadan önemli adımlar atılabilir. 4. Sanayi devrimine hazırlanıyr dünya, Kıbrıslı Türkler bu devrimde mutlaka yer alacak buna inanıyorum. Yeter ki kendimize inanalım ve güvenelim" dedi.