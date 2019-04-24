Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
CHP'li vekiller, saldırıyla ilgili şikayetçi olup ifade verdi
CHP'li vekiller, saldırıyla ilgili şikayetçi...
Hindistan'da 6.1 büyüklüğünde deprem
Hindistan'da 6.1 büyüklüğünde deprem
Kılıçdaroğlu, YSK'nın KHK kararını değerlendirdi
Kılıçdaroğlu, YSK'nın KHK kararını değerlendirdi
Bahçeli'den, TBMM töreninde çarpıcı açıklamalar
Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na baldırıyla ilgili konuştu

KKTC Ulaştırma Bakanı Atakan: Türkiye'mizin desteği ile Ortadoğu'nun bilişim üssü olabiliriz

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, KKTC'nin Türkiye'nin desteği ile birlikte Ortadoğu'nun bir bilişim üssü olabileceğini söyledi.  'ya özel açıklamalar yapan Atakan, "Tayvan ve...

KKTC Ulaştırma Bakanı Atakan: Türkiye'mizin desteği ile Ortadoğu'nun bilişim üssü olabiliriz
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, KKTC'nin Türkiye'nin desteği ile birlikte Ortadoğu'nun bir bilişim üssü olabileceğini söyledi. 

'ya özel açıklamalar yapan Atakan, "Tayvan ve Belarus modellerinin artılarını ve eksilerini analiz ettiğimiz zaman anılan her iki modeli, bize özgü bir modelleme yapmak mümkün. Bu noktada iyi bir planlama ve Türkiye'mizin desteği ile KKTC Ortadoğu'nun bilişim üssü olabilir" diye konuştu.

"Bugün 22 aktif üniversitenin yer aldığı, 102 bin öğrencinin eğitim gördüğü bir 'yüksek öğrenim' adasıyız" şeklinde konuşan Atakan, "Buna paralel olarak teknolojiyi yakından takip eden, teknolojik gelişimlere yatkın genç nüfusa sahibiz. Bu değişimi yapabilmek için gerekli alanlara ve potansiyele sahibiz. Geriye kalan bu potansiyeli harekete geçirmek ve bu dönüşümü ateşleyecek altyapıyı sağlamak. Bu yılın başında hayata geçen Teknopark Bölgeleri ve Ar-Ge yasaları da bu noktada önemli kilometre taşları. Kısacası bu hedefe yürümek için her şey mevcut sadece iyi bir orkestra şefliği lazım.Türkiyemizden buraya daha çok iş insanının yatırım amaçlı gelmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle ArGe merkezleri noktasında farklı alternatifler yaratmamız mümkün. Buradaki potansiyelin farkına varsınlar diyorum" dedi.

'KKTC ZOR GÜNLERDEN GEÇİYOR'

KKTC'nin zor bir dönemden geçtiğini söyleyen KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Atakan,  "Bu aynı zamanda dönüşümün de sancısı. Klasik ada insanı rahatlığını artık üretim ile destekleme zamanı. Bu noktada bilişim adası perspektifini oldukça önemsiyorum. Değişen ve gelişen dünyamızda yaşanan teknolojik hareketlilikten yararlanmak ve bunu ekonomik anlamda bir yapıya oturtmak mümkün. Hep zikredilen ve lokomotif olarak betimlenen turizm ve yükseköğretim alanlarına bilişimi eklemek önemli. İzolasyon ve/veya ambargo tanımadan önemli adımlar atılabilir. 4. Sanayi devrimine hazırlanıyr dünya, Kıbrıslı Türkler bu devrimde mutlaka yer alacak buna inanıyorum. Yeter ki kendimize inanalım ve güvenelim" dedi.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328