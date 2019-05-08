Denktaş’ın, istifasını yazılı olarak Başbakan Tufan Erhürman’a sunduğu öğrenildi.
KKTC Maliye Bakanı Serdar Denktaş istifa etti
KKTC'DE Demokrat Parti Genel Başkanı olan Serdar Denktaş, Maliye Bakanlığı görevinden istifa etti. Denktaş’ın, istifasını yazılı olarak Başbakan Tufan Erhürman’a sunduğu öğrenildi.
08 Mayıs 2019 Çarşamba 17:51
KKTC'DE Demokrat Parti Genel Başkanı olan Serdar Denktaş, Maliye Bakanlığı görevinden istifa etti.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.