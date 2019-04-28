KKTC'li bakandan market sahibine '1 Mayıs' tepkisi

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, () - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Emek ve Dayanışma Günü öncesi sektör temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda, "1 Mayıs'ta, zaruri olanlar hariç, tüm gün tüm iş yerlerinin kapalı olmasını istiyoruz" açıklamasında bulundu. Bunun üzerine süpermarketin sosyal medya hesabından 1 Mayıs'ta çalışanlara 2 katı ücret ödenerek, açık olunacağı mesajı yayımlandı. Market sahibine sosyal medyadan tepki gösteren Çeler, 'Sen önce kayıt dışı işçi çalıştırmaktan yediğin cezaları öde. Asgari ücret altında verdiğin maaşları düzelt, gerisini sonra külahımıza anlatırsın' dedi.

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi sektör temsilcileriyle bir araya gelip, basın toplantısı düzenledi. Çeler, 1 Mayıs'ta tüm işçilerin çalışmaması gerektiğini dile getirerek, "Umarım bu, dalga tüm sektörlere de yansır. 1 Mayıs'ta, zaruri olanlar hariç, tüm gün tüm iş yerlerinin kapalı olmasını istiyoruz. Bu yıl artan müfettiş sayımızla birlikte tüm iş yerleri 1 Mayıs'ta denetlenecek" diye konuştu.

Bakan Çeler'in açıklamasının ardından süpermarketin sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabından 'Çalışanlarımızın isteği üzerine ve müşterilerimizin mağdur olmaması amacıyla çalışanlarımıza 2 katı ücret ödeyerek, 1 Mayıs'ta açık olacağız' mesajı yayımlandı.

BAKANDAN TEPKİ: ÖNCE MAAŞLARI DÜZELT

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çeler de bu paylaşım üzerine kendi sosyal medya hesabından açıklama yayımladı. Süpermarket sahibine tepki gösteren Çeler, şunları kaydetti:

'Sen önce kayıt dışı işçi çalıştırmaktan yediğin cezaları öde. Asgari ücret altında verdiğin maaşları düzelt, gerisini sonra külahımıza anlatırsın. Bir de utanmadan emekçi bayramında çalışanlar istemiş de iki katı maaş verecekmiş. Bir de utanmadan emekçi bayramında çalışanlar istemiş de 2 katı maaş verecekmiş. Hak yiyenden emekçi bayramında utanmadan yaptığı açıklamaya bak. Yazıklar olsun. Bu halk bunun bedelini ödetir, bakanlık da gereğini yapar.'

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