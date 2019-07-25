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KKTC Lefkoşa Belediye Başkanı'ndan ‘memurlar kaytarıyor’ mesajı

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı'nın memurlarla ilgili sosyal medyada yazdığı ileti gündem oldu. Memurların perşembe günleri işten 'kaytardığına' işaret eden Harmancı,...

KKTC Lefkoşa Belediye Başkanı'ndan ‘memurlar kaytarıyor’ mesajı
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı'nın memurlarla ilgili sosyal medyada yazdığı ileti gündem oldu. Memurların perşembe günleri işten 'kaytardığına' işaret eden Harmancı, ‘uydurma hasta raporlarının alındığını’ ileri sürdü.
Harmancı, “Ülkenin trafikte en rahat günü Perşembe, memurlarımızın haftada tek gün öğleden sonra da işledikleri gün, Perşembe gün hastalıkların arttığı, çocukların rahatsızlandığı ender günlerden, resmen her hafta 'kara Perşembe' " dedi.
KKTC medyası da Harmancı'nın iletisini; 'Harmancı'dan işten kaytaranlara mesaj' başlığıyla verdi. İletinin gündem olması üzerine Harmancı yeni bir açıklama yaptı ve şöyle dedi; “Arkadaşlar, ben küçük bir espri ile tüm kamuda var olan bir gerçeği yansıtmaya çalıştım. Elbette sistem bütünsellik içerisinde irdelenmeli. Örneğin, hasta raporu alabilmek bu kadar basit olmamalı, bunu yapanlara da bir disiplin getirilmeli, izinsiz mazeretsiz kimse zaten gelmemezlik yapamıyor ama izin süreci veya hastalık mazereti süreci de sıkıntılı.”
PERŞEMBE GÜNÜ TAM GÜN
KKTC’de yaz mesai saatlerinin uygulanması düzenlemesi var. Buna göre Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma günleri 08.00 – 14.30, Perşembe günleri ise sabah 08.00 – 12.30 ve öğleden sonra 13.00 – 17.30 saatleri arasında çalışılıyor.

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