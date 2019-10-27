KKTC ile Türkiye arasında 1 saat fark oluştu

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bugünden itibaren kış saati uygulamasına geçti.

Uygulamaya göre, KKTC'de saatler bu sabah 04.00'te 1 saat geri alındı. KKTC'de saatlerin geri alınmasıyla birlikte yaz saati uygulaması yapan Türkiye ile 1 saat farkı oluştu.