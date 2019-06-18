Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda... aydınSes TV CANLI
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda......
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran sorumlu
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran...
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması

KKTC hükümetinden 'Maraş' açılımı (3)

  TATAR: KAPALI MARAŞ YENİDEN LAS VEGAS OLACAKTIR Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, kapalı Maraş'ın açılmasına yönelik adımlarla ilgili olarak, "Bir hayelet şehir olan kapalı Maraş yeniden Las Vegas olacaktır"...

KKTC hükümetinden 'Maraş' açılımı (3)

 

TATAR: KAPALI MARAŞ YENİDEN LAS VEGAS OLACAKTIR
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, kapalı Maraş'ın açılmasına yönelik adımlarla ilgili olarak, "Bir hayelet şehir olan kapalı Maraş yeniden Las Vegas olacaktır" dedi. 'ya özel açıklamalar yapan Tatar, kapalı Maraş'a zamanında Marliyn Monroe'dan Sophia Loren'e kadar birçok ünlünün geldiğini hatırlatarak, "Dünya yıldızları yeniden Maraş'a gelecektir. Burası canlanacaktır. Kıbrıs dünya markasıdır, daha da güzel olacaktır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir marka olacaktır" dedi. Tatar şöyle devam etti; 
"Kapalı Maraş'ta mülkiyet nizamı yeniden belirlenecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti olarak, Kıbrıs Türkü'nün güvencesi olan Vakıflar İdaresi'nin haklarına sahip çıkacağız. O bölgede Osmanlı mülkü de var, Vakıflar'a ait mülkler de. Kapalı Maraş sakinleri gelip bölgede yaşayacaktır. Hükümetimizin böyle önemli gelişmeye imza atmasının mutluluğunu yaşıyorum. Bu uzun bir yolculuktur. Önümüzde yeni bir dönemin başlangıcı vardır. Ercan'da yeni havaalanı yapıldıktan sonra yeni İstanbul Havalimanı'ndan uçuşlar artacaktır. Bu turizmin patlaması anlamına gelecektir."
DÜNYAYA MESAJ VERİYORUZ
Kapalı Maraş'ın Kıbrıs Türk yönetiminin idaresinde açılacağına dikkat çeken Tatar,  "Başbakan olarak böyle bir karar almaktan dolayı mutluyum" dedi.
Kıbrıs'ta bu aşamadan sonra federal bir çözüm olamayacağını ifade eden Başbakan Tatar, 
"Dünyaya bir mesaj veriyoruz. Ada'da iki ayrı halk ve devlet vardır. Bu saatten sonra Kıbrıs'ta federal bir çözüm olamaz. KKTC yoluna devam edecektir. Bizler, Türkiye'nin varlığı ile yolumuza devam ediyoruz. Attığımız adımlarda hep arkamızda garantör ülkemiz Türkiye var. Kıbrıs Türk halkı seçimini yaptı, 'Türkiye' dedi" diye konuştu.
Tatar, Rum yönetimine de çağrıda bulunarak, "Gelin artık yan yana yaşamayı bilelim. Bundan sonra Kıbrıs'ta bir federal çözüm olmaz. Bu ortaya çıkmıştır" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kıbrıs konusundaki açıklamalarına da değinen Tatar, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını büyük mutlulukla izliyorum. KKTC'nin Başbakanı olarak, Kıbrıs Türk halkı adına binlerce kez kendisine teşekkür ediyorum. Burada huzurlu şekilde adımlar atabiliyoruz" ifadelerini kullandı. 

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, ()

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328