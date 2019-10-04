KKTC Dışişleri Bakanı Özersay: Doğalgaz konusunda yeni gelişmeler olacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Doğu Akdeniz’de devam eden doğalgaz çalışmaları ile ilgili olarak, “Önümüzdeki hafta doğalgaz konusunda başka gelişmeler de yaşanacak çünkü Doğu Akdeniz bölgesinde Kıbrıs Türk halkının hakkını kimseye yedirtmeyeceğiz” dedi.

KKTC’nin Lefke İlçesi’nde açıklamalar yapan Özersay, "Bu politikaları kendi kendimize anlatmamızın bir manası yoktur. Bunları dünyanın duymasını sağlamak bir marifettir ve önemlidir. Hükümetimiz birlik içinde hareket ettiği sürece Washington’da, New York’ta, Cenevre’de, dünyanın dört bir tarafında Kıbrıs Türkü’nün cesaretli sesini herkesin duymasını sağlamak hükümet olarak bizim görevimizdir. Bunun yerine getireceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın” ifadelerini kullandı.

KAPALI MARAŞ ADIMI

Özersay, Kapalı Maraş konusunda da daha önce çok şey söylendiğini ama buraya dair bir adım atılamadığını belirterek, şunları kaydetti: “Kapalı Maraş’ın açılması yönünde, insan haklarına saygılı biçimde atmaya başladığımız adımlar bu konuda da ezberi bozduğumuzun göstergesidir. ‘Ben zaten AB üyesiyim, doğalgazı çıkarırım, Kıbrıslı Türklerle anlaşmaya ihtiyaç yok’ diyen, o konforlu durumundan hiç hareket etmeyen Kıbrıs Rum tarafını kımıldatacak, yerinden oynatacak en önemli şey de ezber bozan adımlar atmaktır.”