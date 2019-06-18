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KKTC Dışişleri Bakanı ile Rum liderin görüşmesi tartışma yarattı (2)

CUMHURBAŞKANLIĞI: SİYASİ ETİK DEĞERLERLE BAĞDAŞMAMAKTADIR KKTC Cumhurbaşkanlığı'nca Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya görüşme ile ilgili bilgi verilmediği belirtilerek, "Bu siyasi etik değerlerle bağdaşmamaktadır" denildi. Kuzey Kıbrıs...

KKTC Dışişleri Bakanı ile Rum liderin görüşmesi tartışma yarattı (2)

CUMHURBAŞKANLIĞI: SİYASİ ETİK DEĞERLERLE BAĞDAŞMAMAKTADIR
KKTC Cumhurbaşkanlığı'nca Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya görüşme ile ilgili bilgi verilmediği belirtilerek, "Bu siyasi etik değerlerle bağdaşmamaktadır" denildi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri (GKRY) Nikos Anastasiadis ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin eleştirilere cevap verdi. Özersay ise "Anastasiadis ile eşlerimizle birlikte bir araya gelmemiz kadar doğal bir şey yoktur" dedi. 
ANASTASİADİS: SOSYAL İÇERİKLİ BİR YEMEKTİ
Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis de, yemekle ilgili açıklama yaptı. "4 Haziran’da eşimle akşam yemeğine katıldım. Sayın Özersay da eşi ile katıldı. Bu sosyal içerikli bir yemekti, sonuç olarak tüm olay budur" dedi.
'KİMİNLE YEMEK YİYECEĞİME BEN KARAR VERİRİM
Yemekle ilgili KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın tepkisinin hatırlatılması üzerine Anastasiadis, "Net bir şekilde sosyal içerikli olan bir olay söz konusu olduğunda, kimlerle birlikte yemek yiyip yemeyeceğim hususunda izin almam gerektiğini düşünmüyorum” dedi.

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, () -

 

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