KKTC'de oy verme işlemi sona erdi 

Görüntü Dökümü
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-Seçmenlerin oy kullanmasından görüntü
-Genel ve detay
Görüntü Dökümü
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi'ndeki 50 temsilcisini belirlemek üzere bugün sandığa gitti. Milletvekilliği Erken Genel Seçimi için oy verme süreci saat 08.00'de başlayarak 18:00'de Türkiye saati ile de 19:00 da sona erdi....
07 Ocak 2018 Pazar 20:06
Görüntü Dökümü
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-Seçmenlerin oy kullanmasından görüntü
-Genel ve detay
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|06:51
|08:22
|13:16
|15:37
|17:58
|19:24