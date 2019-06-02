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KKTC'de iki ayrı kazada 2 kişi hayatını kaybetti

KKTC'de aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu yaşanan 2 ayrı kazada 21 yaşındaki Sadrettin Kara ile 26 yaşındaki Mehmet Aydın hayatını kaybetti. KKTC medyası, Ramazan Bayramı öncesi yaşanan kaza haberlerini, 'kara gün' manşetleriyle verdi. DAÜ'DE...

KKTC'de iki ayrı kazada 2 kişi hayatını kaybetti
KKTC'de aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu yaşanan 2 ayrı kazada 21 yaşındaki Sadrettin Kara ile 26 yaşındaki Mehmet Aydın hayatını kaybetti. KKTC medyası, Ramazan Bayramı öncesi yaşanan kaza haberlerini, 'kara gün' manşetleriyle verdi.

DAÜ'DE ÖĞRENCİYDİ

İlk kaza dün saat 16.00 sıralarında Gazimağusa-İskele Anayolu üzerinde meydana geldi. Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin Özel Eğitim Bölümü'nde okuyan Sadrettin Kara'nın kullandığı EK 303 plakalı otomobil, aşırı hız ve dikkatsizlik nedeniyle yoldan çıkarak, bir duvara çarptı. Kazada ağır yaralanan Kara, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

UZMAN ÇAVUŞ HAYATINI KAYBETTİ

Diğer kaza ise saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Mehmet Aydın, Lefkoşa-Gazimağusa Yolu'nun Yeniceköy-Aslanköy Kavşağı'nda, FL 624 plakalı otomobilinin direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı. Aydın, olay yerinde hayatını kaybetti.

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