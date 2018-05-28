Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Flaşş haber... Kilise ve Manastırlar Süryanilere devredildi
Kilise ve Manastırlar Süryanilere devredildi
CHP ve İYİ Parti 'de şoke eden istifa
CHP ve İYİ Parti 'de...
CHP İzmir milletvekili aday listesinde sıralama değişti
CHP İzmir milletvekili aday listesinde...
AK Parti listesine giremeyen ünlüler kim?
AK Parti listesine giremeyen ünlüler...

KKTC'de cinnet getiren anne öz oğlunu bıçaklayarak öldürdü

Ali RUHLUEL / 28 Mayıs LEFKOŞA,() - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) cinnet getiren anne 7 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdü. Cinayeti duyan 64 yaşındaki dede de fenalaşarak hayatını kaybetti.  Edinilen bilgiye göre, Başkent...

KKTC'de cinnet getiren anne öz oğlunu bıçaklayarak öldürdü

Ali RUHLUEL / 28 Mayıs LEFKOŞA,() - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) cinnet getiren anne 7 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdü. Cinayeti duyan 64 yaşındaki dede de fenalaşarak hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgiye göre, Başkent Lefkoşa'ya bağlı Gönyeli'de Atatürk caddesi üzerinde bir binada oturan 36 yaşındaki Bilge Lord Kunduracı, akşam saatlerinde tartıştığı 7 yaşındaki Ercan Kaya Kunduracı isimli oğlunu karın bölgesinden bıçakladı. 7 yaşındaki talihsiz çocuk olay yerinde yaşamını yitirdi. Bağrışmaları duyan komşularının polise haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Cinayete şahit olan Ercan Kaya Kunduracı'nın dedesi 64 yaşındaki Tahir Lord yerde hareketsiz yatarken bulundu. Hastaneye kaldırılan Tahir Lord tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Lord'un kalp krizi nedeniyle öldüğü belirlendi.
Cinayet zanlısı anne Bilge Lord Kunduracı, gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI

web tasarım
İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325