KKTC'de aşırı yağış ve fırtına etkili.. Yük gemisi karaya oturdu...

Ali Ruhluel, Lefkoşa 22 Aralık () - KKTC’de dünden itibaren etkili olan aşırı yağış ve fırtına nedeniyle olumsuzluklar yaşanıyor. Bölge bölge yaşanan su baskınlarının yanında Gazimağusa’da bir yük gemisi karaya oturdu, Girne Limanı’nda deniz feneri yıkıldı, halatları kopan gemiyi tekrar bağlama çalışmaları sırasında biri ağır iki kişi yaralandı. Gazimağusa'da fırtına nedeniyle bir kuru yük gemisi karaya oturdu. Gazimağusa Limanı’nda demir atıp bekleyen Tanzanya bandıralı MV Chrisdul isimli ticari yük gemisi, saat 04.00’de fırtına sonucu Palm Beach Hotel yakınlarına kadar sürüklenip karaya oturdu. 8 kişilik mürettebatın Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldığı belirtildi. Girne’de ise Limanı’nda demirli Viya Famağusta adlı gemiyi tutan halatların kopması üzerine sağlamlaştırma çalışması yapan iki gemi çalışanı dalga çarpmasıyla denize düştü. Boğulma tehlikesi geçiren iki gemi çalışanı hastaneye kaldırıldı. Girne Limanı’nda deniz feneri aşırı yağış ve fırtına nedeni ile yıkıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Gazimağusada karaya oturan yük gemisi Girne limanı denizdeki dalga görüntüleri