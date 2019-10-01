KKTC'de 7 yaşındaki kız çocuğunu tacize 5 yıl hapis

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 7 yaşındaki kız çocuğununu taciz ettiği iddiasıyla yargılanan Ömür Emirsoylu, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay 19 Mart 2017'de Girne'de meydana geldi. Emirsoylu, adres sorma gerekçesiyle bir apartmana girdi. Emirsoylu, apartmanın girişinde bulunan 7 yaşındaki kız çocuğunun ağzını kapatarak çatıya götürdü.

Kız çocuğu ile oyun oynamak istediği iddiasında bulunan zanlı, kız çocuğunu dudaklarından öpmeye çalıştı. Kız çocuğunun çığlık atması üzerine, zanlı olay yerinden kaçmaya çalıştı. Emirsoylu, merdivenlerden aşağıya koşarken kız çocuğunun annesine çarptı ve ardından binadan çıkarak kaçtı.



Olay sonrası çalışma başlatan polis, Emirsoylu'nun kiralık bir araçla olay yerinden uzaklaştığını belirledi. Kısa süre sonra yakalanan tacizci '16 yaşından küçük kız çocuğunun cinsel dokunulmazlığını ihlal', 'Alıkoyma' ve 'Çocuğa cinsel istismar' suçlarından gözaltına alındı.

Yaklaşık iki yıldır devam eden yargılama dün sona erdi. Girne Ağır Ceza Mahkemesi, Ömür Emirsoylu'yu 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Kararı açıklayan Mahkeme Başkanı Füsun Cemaller, bu olaylar yüzünden, 'toplumun tepki ve öfke içinde olduğunu' söyledi. Bu tür vakaların son zamanlarda artış eğilimi gösterdiğini anlatan Cemaller, 'mahkemelerin böylesi suçlara caydırıcı cezalar vermesi gerektiğini' kaydetti.