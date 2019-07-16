Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bayram ikramiyesi tarihi belli oldu
Bayram ikramiyesi tarihi belli oldu
İşsizlik oranları açıklandı
İşsizlik oranları açıklandı
Levent Uysal: Ülkeye bayrak aşkıyla bağlı gençler demokrasiyi koruyacak
Levent Uysal 15 Temmuz mesajı
Bakan Soylu'dan '15 Temmuz' mesajı
Bakan Soylu'dan '15 Temmuz' mesajı

KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: AB’nin kararı adil değil ve kabul edilemez

KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, AB’nin Akdeniz’deki doğalgaz çalışmaları nedeniyle Türkiye’ye karşı yaptırım kararı almasına, “AB’nin Türkiye’ye karşı bazı yaptırım kararları alması, sorunun çözümüne...

KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: AB’nin kararı adil değil ve kabul edilemez
KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, AB’nin Akdeniz’deki doğalgaz çalışmaları nedeniyle Türkiye’ye karşı yaptırım kararı almasına, “AB’nin Türkiye’ye karşı bazı yaptırım kararları alması, sorunun çözümüne katkı koymayan, adil olmayan, kabul edilemez bir durumdur" diyerek, tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu yaptığı yazılı açıklamada, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) bütün ısrarlı uyarılarımıza rağmen, hidrokarbon faaliyetlerini tek yanlı olarak sürdürmeye devam edince, Kıbrıs Türk tarafına ve Türkiye’ye aynı şeyi yapmaktan başka bir seçenek bırakmamıştır" ifadelerine yer verdi.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın 'Ada'daki gerginliği düşürmek için Rumlara doğalgazda ortak komite kurma önerisi yaptığını hatırlatan Burcu, "Cumhurbaşkanımızın bu önerisi, adamız ve etrafımızdaki coğrafyayı, aynı zamanda enerji çeşitliliği ve güvenliği bakımından alternatifler arayan AB’yi de rahatlatacak bir öneridir. Önerilerimiz henüz karşı tarafın değerlendirmesine açık bir durumdayken, beklentimiz AB’nin Rum Yönetimine bu önerilerimizi ciddiyetle ele alıp değerlendirmesini telkin etmesi yönündeydi. Bunu yapmayıp tam tersi olarak AB’nin Türkiye’ye karşı bazı yaptırım kararları alması sorunun çözümüne katkı koymayan, adil olmayan, kabul edilemez bir durumdur” dedi.
“AB’nin bu tutumu Doğu Akdeniz’deki gerginliği azaltmadığı gibi, Kıbrıs’taki çözüm çabalarına da hiçbir katkı koymamaktadır" şeklinde devam eden Burcu, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bölgemizdeki gerginliğin azaltılmasına ve tıkanıklıkların aşılmasına yönelik arayışlar için çıkış yolu, cezalandırmaktan değil, diyaloğa dayalı hakkaniyetli bir işbirliğinden geçmektedir."

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.