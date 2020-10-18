KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar oldu

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda sonuçlar açıklandı... Uusal Birlik Partisi (UBP) adayı Ersin Tatar, KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı oldu...

Cumhurbaşkanlığı seçimin 2. turunun galibi UBP adayı Ersin Tatar oldu. Tatar, KKTC’nin 5. Cumhurbaşkanı seçildi.

YSK, bugün yapılan seçimde oy kullanılan 738 sandığın tümünün sonuçlarını duyurdu.

UBP adayı Ersin Tatar yüzde 51.74 oy oranı ve 67 bin 385 oyla seçimin galibi oldu.

Bağımsız aday ve şimdiki Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise yüzde 48.26 oy oranı ve 62 bin 858 oyda kaldı.

199 bin 29 bin seçmenin 133 bin 953’ü sandığa gitti. Katılım oranı yüzde 67,30 oldu.

KKTC’nin 5’inci Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar, seçimin ardından UBP genel merkezi önünde taraftarlarına seslendi.

Tatar, “Gerilim artık geride kalmıştır, KKTC’yi ileriye nasıl taşırız, ona bakacağız” dedi.

Tatar, “Başta tabi ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve yardımcısı Fuat Oktay’a da teşekkür etmek istiyorum. Biz vefalı insanlar olarak bu topraklarda yaşam mücadelesi verirken şehitler veren Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte olmaktan onur duymaktayım” diye konuştu.

Ersin Tatar şöyle konuştu:

“Halkımıza çok teşekkür ediyorum… Kıbrıs Türk halkı kendi iradesini sandığa yansıtarak beni Cumhurbaşkanı seçmiştir.

Ben oy verenlere de vermeyenlere de teşekkür etmek istiyorum. Bizim için önemli olan kutuplaşmak değil birlik beraberlik içinde KKTC’yi daha güzel günlere taşıyabilmektir. Demokrasi sınavına katkı koyan diğer adaylara da teşekkür ediyorum. Sayın Arıklı’ya Sayın Ataoğlu’na teşekkür ediyorum.

Rauf Denktaş kardeşimize de açık destek verdiği için teşekkür ediyorum. Olağanüstü koşullarda hükümet ederken koalisyon hükümetinde çok değerli çalışmalar yaptık. Arkadaşlarıma da teşekkür etmek istiyorum. Partimizin tümbirimlerine kadın-genç kollarına da teşekkür etmek istiyorum...

Tabi ki pandemi döneminde yaşanan sıkıntılar, ekonominin büyük sıkıntı içine girmesi kamu maliyesinde yaşanan sıkıntılar ve bize büyük destek vererek anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ne de teşekkür ediyorum…”

“TABİ Kİ CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A VE YARDIMCISI FUAT OKTAY’A DA TEŞEKKÜR ETMEK İSTİYORUM”

“Başta tabi ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve yardımcısı Fuat Oktay’a da teşekkür etmek istiyorum. Biz vefalı insanlar olarak bu topraklarda yaşam mücadelesi verirken şehitler veren Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte olmak onur duymaktayım…

Gerilim artık geride kalmıştır, KKTC’yi ileriye nasıl taşırız ona bakacağız. Ben Cumhurbaşkanı olarak KKTC’yi daha ileriye taşımak için, onurlu bir yaşam için çalışacağım... [..] Müzakere masasında başı dik ve onurlu bir şekilde bulunacağım. Ezik değil...

Tarafsızlığımı koruyarak toplumsal uzlaşı ile Anayasal sorumluluk çerçevesinde çalışacağım."

“HİÇBİR ZAMAN BİZİM TÜRKİYE İLE BAĞIMIZI KOPARAMAYACAKLAR”

“Ne mutlu bize ki 74 barış harekâtıyla devletimiz kurduk. Tüm dünyaya seslenmek istiyoruz. Bu egemenlik meselesi çok önemlidir. Çözüm modeli ne olursa olsun biz var olmaya devam edeceğiz.. Hiçbir zaman bizim Türkiye ile bağımızı koparamayacaklar. Kıbrıs Türk halkı kendi devletinin çatısı altında var olmaya devam edecek…

Önemli olan sorumluluğumuzun bilinci içinde tuzaklara düşmemek…”

TÜM DÜNYAYA BURADAN SESLENMEK İSTİYORUM….

“Tüm dünyaya buradan seslenmek istiyorum: Siz hala daha Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine direk uçuşlara müsaade etmiyorsunuz. Gençlerimizi spor müsabakalarında reddediyorsunuz. Oynanan oyun, Kıbrıs Türkünü ezmek ve yıldırmak… Asla böyle bir oyuna gelmeyeceğimizi Sarayönü meydanından haykırmak istiyorum.

Hiçbir zaman yılmayacağız. Egemenliğimize, bağımsızlığımıza sahip çıkacağız…”