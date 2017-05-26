KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: "Ön şartları kabul edecek durumumuz yoktur”

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Rum Yönetimi liderinin bugün itibarıyla tavrını değiştirmediğini, Kıbrıs Türk tarafının da ön şart kabul edecek durumda olmadığını söyledi. Akıncı, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin mekik diplomasisinin sonuç vermediğini belirtti. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bugünkü bir kabulünde, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik müzakerelerde henüz üzerinde anlaşmaya varılmamış konuların Cenevre’de düzenlenecek zirvede ele alınması için Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı tarafından iki lider arasında yürüttüğü görüşmelerde gelinen aşama hakkında bilgi verdi. Akıncı, Anastasiadis’in 11 Şubat 2014’te açıklanan tarafların mutabık kaldığı metindeki “tüm konuların birbiri ile bağlantılı bir şekilde konuşulur” prensibini bertaraf ederek, zirvenin yer alabilmesi için öncelikle güvenlik ve garanti konusunun ele alınmasını, bu konu bitirildiği takdirde toprak konunun ele alınmasını, bunun üzerinde de anlaşıldığı takdirde diğer açıkta kalan konulan ele alınması koşulunda ısrar ettiğini söyledi. Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’in ilk günkü pozisyonunu koruduğunu, varılan tüm mutabakatlar dışında ortaya koyduğu tavrını sürdürdüğünü belirten Akıncı, “Böyle bir müzakere anlayışı mümkün değil ” dedi. Kıbrıs Türk tarafının henüz üzerinde anlaşılmaya varılmamış tüm konuların birbiri ile ilişkili bir şekilde ele alınacağı bir zirveye ve sonuç alıncaya kadar da çalışmaya hazır olduğunu kaydeden Akıncı, “Ama ön şartlarla bir müzakere sürecine kesinlikle onayımız yoktur. Ön şartlı müzakere olamaz. Anastasiadis’in tavrı, tüm mutabakatlara aykırı, 12 Ocak’ta tüm tarafların imzasıyla açıklanan konferans bildirgesine de aykırıdır” dedi.

“Bugün itibarıyla Anastasiadis net olarak bu tavrının değişmeyeceğini iletti”

Anastasiadis’in tavrının değişmemesi nedeniyle Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin mekik diplomasisinin “bir sonuç vermediğini” kaydeden Akıncı, “Bugün itibarıyla Anastasiadis net olarak bu tavrının değişmeyeceğini iletti. Dün akşam güneyde yaptığı konuşmayla bu tavrını seslendirmişti, ancak bugün itibarıyla resmi tutum olarak da bu tavrın devam ettiği bize iletilmiş durumdadır. Dolayısıyla Rum tarafı ön şartlarda ısrar ediyor, bizim de ön şarları kabul edecek durumumuz yoktur” dedi. Eide, İsviçre’nin Cenevre kentinde Ocak 2017’de Kıbrıslı Türk ve Rum liderler Mustafa Akıncı ile Nikos Anastasiadis yanında garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin dışişleri bakanları katılımıyla yapılan zirvesinin yeniden toplanmasına zemin hazırlamak için geçen hafta her iki liderle ayrı ayrı görüşmeler yapmaya başlamıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

KKTC Cumhurbaşkanı akıncı nın Kıbrıs Müzakerelerindeki gelinen son durum ile ilgi açıklaması.