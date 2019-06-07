Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev yandı 
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev...
Genç öğretmen adayı neden canına kıydı
Genç öğretmen adayı neden canına...
Sudan ordusunun göstericilere müdahalesinde ölü sayısı 60’a çıktı
Sudan'da vahşet: 60 ölü
Refüje çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
Refüje çarpan otomobildeki 2 kişi...

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Matthew Palmer ile görüştü

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Matthew Palmer ile görüştü.  Cumhurbaşkanlığı Sözcü Barış Burcu,...

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Matthew Palmer ile görüştü
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Matthew Palmer ile görüştü. 
Cumhurbaşkanlığı Sözcü Barış Burcu, görüşme ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Burcu açıklamasında şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımız bu görüşmede Palmer’e ABD’nin Rum tarafına uyguladığı silah satış yasağını kaldırmaması gerektiğini gerekçeleriyle birlikte detaylı bir biçimde aktardı. ABD’nin Rum tarafına yönelik uzun bir süredir uyguladığı silah satmama yönündeki kararını kaldırmaması gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanımız, Rum tarafına uygulanan silah satış yasağının kaldırılmasının Kıbrıs’taki barış çabalarını olumsuz etkileyeceği yönündeki düşünceleri Palmer’e aktarmıştır."
Barış Burcu, doğalgaz konusunda ise Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Palmer’e, Rum tarafının konunun bir komitede ortaklaşa olarak ele alınması yönündeki önerileri hep reddettiğini ve tek yanlı girişimlerini sürdürdüğünü, Türk tarafına da benzer girişimler yapmak dışında seçenek kalmadığını anlattığını kaydetti.

FOTOĞRAFLI
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328