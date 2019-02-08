KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile Rum Yönetimi lideri Anastasiadis, 26 Şubat'ta bir araya gelecek

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, 26 Şubat'ta BM Genel Sekreteri'nin Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar'ın ara bölgedeki konutunda bir araya gelecek.

Birlemiş Milletler'den yapılan açıklamaya göre, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile Rum Yönetimi lideri Anastasiadis, saat 10.30'da bir araya gelecek.

Liderlerin Kıbrıs konusunda son aşama ile ilgili görüş alışverişi yapması bekleniyor.