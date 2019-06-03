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KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: İki ayrı devlet söylemi 'hayal'

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "Kıbrıs'ta bir çözümde, 'Federal çözüm tüketildi, şimdi artık gün Avrupa Birliği içinde iki ayrı egemen devlet günüdür' demek ve bunu gerçekçi bir model olarak...

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: İki ayrı devlet söylemi 'hayal'
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "Kıbrıs'ta bir çözümde, 'Federal çözüm tüketildi, şimdi artık gün Avrupa Birliği içinde iki ayrı egemen devlet günüdür' demek ve bunu gerçekçi bir model olarak düşünmek ne yazık ki bir hayal olmanın ötesinde, halka gerçeğin söylenmemesidir" dedi. 

Ramazan Bayramı nedeniyle yazılı açıklama yapan Akıncı, iki ayrı devletli çözüm formülünü 'halkı aldatma' olarak niteledi. Akıncı,  "Her vesileyle söyledim, tekrar edeceğim: Kıbrıslı Rumlar, kendilerinin de onayı ile Kıbrıslı Türklerin ayrı bağımsız egemen bir devlet olmasını en son kabul edecek olanlardır. Ayrı, egemen, bağımsız bir devlet, kulağa hoş gelse de, bugünkü konjonktür ve görünür gelecekte mümkün olan bir hedef değildir" dedi.

“Tüm tarafların kabul edebileceği tek gerçekçi çözüm modeli olan federal çözüm için, gereken yerde inisiyatif de alarak tüm çabaları büyük bir gayretle sergiledik” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı şöyle devam etti:

“TOPLUMUMUZU ALDATIYORUZ DEMEKTİR” 

“Hepinizin de bildiği gibi bu gayretler Crans Montana konferansında sonuçsuz kaldı. Bu olumsuzlukta Rum liderliğinin tavrı belirleyici oldu. O günden bu yana geçen yaklaşık iki yılda Rum tarafının sürekli yalpalayan tavırlarına tanık olduk. Bazen kapalı kapılar ardında iki devletli çözümden bahsettikleri bilgimize geldi, sonra 'Onu kastetmedik, belki konfederasyon' dediklerini de öğrendik; daha sonra 'gevşek federasyon' sonrasında da 'desantralize federasyon' diyerek ortalığı epey bulandırdılar. Bu yetmezmiş gibi de siyasi eşitliğimizin temel parametrelerini ret ve inkar eden bir tutuma büründüler.  Bu tutumlar karşısında öfkeye kapılarak çözüm konusunda ümitsizliğe düşmek ve artık Rumlarla ortak bir yapı kurmanın mümkün olmadığını düşünmek son derece doğal karşılanabilir; ne var ki bunun sonucunda Birleşmiş Milletler parametrelerini reddeden, olmayacak hedeflerin peşinde sürüklenen ve bir yandan müzakere edilmiş bir çözümden bahsederken bir yandan da müzakerelerle iki ayrı bağımsız devletin var olacağı bir formülün gerçekleşebileceğini öngörürsek en hafif deyimi ile toplumumuzu aldatıyoruz demektir."

'HAYALLER DEĞİL, GERÇEKLER'

Halkın yetkilendirmesi ile görev yapmakta olan Cumhurbaşkanı olarak hayallerle değil, gerçeklerle ilgilenmek durumunda olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Akıncı, bugün Rum liderliğinin Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğini inkar eden tutumu nedeniyle federal çözüm yönünde ciddi bir sorunla karşı karşıya olunduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

“Ne var ki bu durum, bizim doğru ve haklı pozisyonumuzu terk etmemizi gerektirmemektedir. Birleşmiş Milletler parametrelerinin dışında, olmayacak bir hedefin peşine takıldığımız anda ne olacağı bellidir. Uzlaşmaz Rum liderliğine büyük bir rahatlık sağlayacağız. Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye’nin gerçekte çözüm istemeyen taraf olduklarını çok yüksek sesle anlatma fırsatı bulacaklardır. Bu görevde olduğum sürece buna fırsat vermek niyetinde değilim. Bu konuda aldığım en büyük güç sizin güveninizdir.”

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