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KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı Doğu Akdeniz'de Türkiye ile KKTC dışlanamaz

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Doğu Akdeniz’deki enerji denkleminden KKTC ve Türkiye’yi dışlama politikası bu gerginliğin azaltılmasına yardımcı olmadığını ifade ederek, "Sırf bu dışlama...

DIŞ HABERLER 15.11.2019, 17:16
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı Doğu Akdeniz'de Türkiye ile KKTC dışlanamaz
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Doğu Akdeniz’deki enerji denkleminden KKTC ve Türkiye’yi dışlama politikası bu gerginliğin azaltılmasına yardımcı olmadığını ifade ederek, "Sırf bu dışlama politikası uğruna coğrafi gerçekliğe ve ekonomik akla uygun olmayan projeler hayata geçirilmeye çalışılmaktadır” dedi. 

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Lefkoşa’da düzenlenen KKTC'nin 36'ncı kuruluş yıldönümü törenlerinde konuştu. KKTC'nin kurulurken, kuruluş kararında ve Bağımsızlık Bildirgesi’nde çözüm mesajı verdiğini anımsatan Akıncı, "Kıbrıs adasında iki halkın kendi milli benliklerini koruyarak, kendi kesimlerinde huzur ve güven içinde yaşamaya ve kendi kendilerini yönetmeye hakları olduğuna inanç ifade edilmiştir. Ayrıca iki halkın eşit düzeyde müzakerelerle, barışçı, adil ve kalıcı bir çözüme ulaşmalarının mümkün ve zorunlu olduğu belirtilmiştir. Bunun da ötesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanının, iki eşit halk arasında Federasyon çatısı altında bir ortaklığın kurulmasına engel değil, hatta kolaylaştırıcı olacağı da özellikle vurgulanmıştır" dedi.

Berlin'de 25 Kasım'da BM Genel Sekreteri Antonio Guetteres’in daveti ile Rum Lider Nikos Anastasiadis ile bir araya geleceklerini ifade eden Akıncı, “Siyasi eşitlik, güvenlik ve özgürlük içinde  bir gelecek inşası için, meşru hak ve çıkarlarımızı  sonuna kadar savunarak yapıcı bir tutumla orada bulunacağız. Elbette bu yapıcı anlayışımızın  muhataplarımızda da olmasını isteyeceğiz. Bu toplantının verimli ve olumlu bir adım oluşturmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Doğu Akdeniz'deki gerginliğin azaltılması için adımlar atılması gerektiğine işaret eden Akıncı, "Doğalgaz konusu ile ilişkili olarak izlenebilecek üç yol vardır. Bunlardan ilki Rum tarafının tek taraflı olarak yürüttüğü çalışmaları, Kıbrıs sorunun çözümüne kadar askıya alması, bunun karşılığında bizim de çalışmalarımıza ara vermemizdir. Yani bir çeşit moratoryuma gitmektir. Bu yönde geçmişte yaptığımız çağrılara kulak tıkanmıştır. Şimdi de durum aynıdır. İkinci yol bizim önerdiğimiz ortak komite ve ortak zenginliği birlikte planlama ve adil ölçüler içinde paylaşma yoludur. Ancak bu önerimiz de şu ana kadar kabul görmemiştir. Bu durumda geriye kalan üçüncü yol, herkesin kendi çalışmalarını ayrı ayrı yapmasıdır ki, şu anda yapılan budur" ifadelerini kullandı.

AKINCI: TÜRK ULUSU İLE KIBRISLI TÜRKLER GENİŞ BİR ORTAK PAYDAYA SAHİP

Türkiye ile ilişkilere de değinen KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı şunları söyledi: 

"Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti ile yakın işbirliği ve kardeşçe dayanışmamızı sürdürmeye devam edeceğiz. Türk ulusu ile Kıbrıslı Türkler olarak bizi bir araya getiren çok geniş bir ortak paydamız olduğunun bilincindeyiz. Bu ortak payda, Atatürk ilke ve devrimleridir, demokratik, laik cumhuriyet anlayışıdır; fikri hür vicdanı hür nesiller yetiştirme kararlılığıdır. Atatürk’ün barışçı ve çağdaş değerlerine daha ilk günden sıkı sıkıya bağlanan Kıbrıslı Türkler bu ilkeleri bundan sonra da rehber edinmeye devam edecektir. ‘Dünyada her şey için, hayat için, başarı için en hakiki yol gösterici bilimdir’ diyen Büyük Önder’in gösterdiği yoldan şaşmamak esastır. Kıbrıslı Türkler, aradan geçen bunca yıldan ve yaşadıkları bunca acı deneyimden sonra özgürlüklerinin, özgünlüklerinin, eşitliklerinin ve güvenliklerinin tehdit altına alınmasına asla razı olmayacaklardır."

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