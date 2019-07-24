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KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, görüşme talebinin Guterres'ten...

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi yaptı.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, görüşme talebinin Guterres'ten geldiği kaydedildi. "Genel Sekreter Guterres telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı Akıncı’ya Kıbrıs sorununun çözümüne katkı yapmaya hazır olduğunu bir kez daha teyit etti" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Liderlerin 9 Ağustos’ta görüşecek olmasından duyduğu memnuniyeti ve görüşmenin başarılı geçmesi dileğini ileten Guterres, sonrasında Lute’un yürüttüğü referans kavramlarıyla ilgili çalışmanın tamamlanmasının yararlı olacağını belirtti.  Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı görüşme sırasında Kıbrıs sorununun çözümü için politik istek ve kararlılık gerektiğini belirterek Kıbrıs Türk tarafının bunu her vesileyle somut ve yapıcı bir şekilde ortaya koyduğunu hatırlattı. BM Genel Sekreteri Guterres görüşmede, Eylül ayındaki BM Genel Kurulu çalışmaları vesilesiyle New York’ta bulunacak olan Cumhurbaşkanı Akıncı ile bir araya gelmekten memnuniyet duyacağını ifade etti.
Genel Sekreter, bunun yanında 5’li gayrı resmi bir toplantının yapılmasına giden sürecin iyi planlanması ve dikkatli bir şekilde hazırlanmasının gerekliliğini ifade ederek, BM Genel Kurul çalışmaları sonrasında iki liderle üçlü bir toplantıda bir araya gelme önerisinde bulundu. Cumhurbaşkanı Akıncı, bu öneriyi olumlu değerlendirdiğini Genel Sekreter’e iletti."

 

 

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